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Компания Solaris Offgrid привлекла €1 млн для расширения на развивающиеся рынки

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Компания Solaris Offgrid привлекла €1 млн для расширения на развивающиеся рынки

Компания Solaris Offgrid, базирующаяся в Великобритании и Танзании, которая специализируется на предоставлении платных услуг в сфере солнечной энергии привлекла более €1 млн для финансирования исследований, разработок и выхода на новые рынки, предоставляя все новым домам и предприятиям доступную чистую энергию.

Компания будет использовать финансирование для запуска в развивающихся странах и продолжения создания новых модульных и масштабируемых решений для партнеров и клиентов.

Ситен Мандалия, один из основателей Solaris Offgrid, заявил: "Мы гордимся тем, что почти десять тысяч человек в шести странах обеспечили чистым и безопасным электричеством с момента начала нашей работы три года назад. Но это только начало. Этот раунд финансирования будет иметь решающее значение, поскольку мы работаем над достижением своей цели обеспечить чистой энергией до 10 миллионов человек к 2022 году".

Компания Solaris Offgrid проводит свою деятельность в Кении, Уганде, Нигерии, Бенине и Сенегале и разрабатывает решения для партнеров на местах, что позволяет им обеспечить доступный и устойчивый доступ к чистой энергии. Solaris Offgrid сочетает в себе модульное оборудование с индивидуальной поддержкой бизнеса и ультрасовременным программным обеспечением для облачных вычислений. Это означает, что партнеры получают доступ к точному решению, которое наилучшим образом отвечает их потребностям.



Финансирование пришло от новых инвесторов: InnoEnergy, GAIA Impact Fund и Zubi Labs.

Хелен Демагдт из GAIA Impact, рассказал: "Мы были впечатлены гибким мышлением Solaris Offgrid и их сосредоточенностью на инновациях. Благодаря этому финансированию мы считаем, что сейчас у компании есть сильные позиции для ускорения роста в новых областях, стать еще более ценной для акционеров и заинтересованных сторон и позитивно повлиять на жизнь миллионов людей, страдающих от энергетической бедности в Африке".

К концу 2022 года Solaris планирует установить более 350 000 продуктов в домах и на предприятиях и предоставить программные услуги для партнеров. Основываясь на оценке, что в одном доме живут шесть человек, компания прогнозирует, что они достигнут показателя в 10 000 000 клиентов.






Перевод специально для mmgp.ru
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Последний раз редактировалось forfor; Сегодня в 21:28.
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