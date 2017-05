obi_van Специалист

Daxar - daxar.biz Я не админ и не владелец проекта! Тема создана для ознакомления.



Старт проекта: 18.05.2017



Языки: EN



DAXAR







Описание проекта (Перевод Google RU):

Цитата: Добро пожаловать в DAXAR



DAXAR - это долгосрочная, безопасная и стабильная инвестиционная программа, которая дает вам прекрасную возможность увеличить свой финансовый доход. Наша команда состоит из профессиональных трейдеров, финансовой аналитики и менеджеров по работе с клиентами, которые могут обеспечить высокое качество обслуживания и максимальную отдачу.



Откройте счет сегодня, и вы будете на пути к росту ваших инвестиций. Инвестиционные планы:



4.27% Hourly for 24 Hours - Instant Withdrawal Размер инвестиций: $10.00 - $49.99;

Срок размещения: 24 часа;

Начисление прибыли: каждый час по 4.27% (102.48% за 24 часа);

Депозит включен в начисления.

110% After 3 Days - Instant Withdrawal Размер инвестиций: $50.00 - $100.00;

Срок размещения: 3 дня;

Начисление прибыли: в конце срока (110% через 3 дня);

Депозит включен в начисления.

Цитата: Платежные системы: Perfect Money

Минимальный депозит: $10

Тип выплат: Инстант

Реферальная программа: 1.5% Цитата: Perfect Money: U14970949 (DAXAR), Верифицирован , 0.3 Trust Score point(s)

Домен: NAMECHEAP, INC., 17 May 2017 - 16 May 2018

Хостинг: OVH Hosting

IP Address: 192.99.174.114

SSL: PositiveSSL COMODO CA Limited, valid: 2017-05-17 - 2018-05-17

Скрипт: Gold Coders - Есть лицензия.

Дизайн: Отсутствует (шаблон) »Посмотреть и Зарегистрироваться«

Вся информация взята из сайта проекта.

Тема создана в ознакомительных целях и не призывает к каким-либо действиям.

Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.



Мой депозит:



Цитата: The amount of 10 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U8633***->U14970949. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to DAXAR User obi_van.. Date: 17:11 18.05.17. Batch: 176468271. ENHourly for 24 Hours - Instant WithdrawalAfter 3 Days - Instant Withdrawal

