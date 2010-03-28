Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
При поддержке
Сегодня, 22:24
Сегодня, 21:15
#
1
Специалист
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 28.03.2010
Сообщений: 825
Благодарностей: 182
УГ: 0
Daxar - daxar.biz
Я не админ и не владелец проекта! Тема создана для ознакомления.
Старт проекта: 18.05.2017 Языки:
EN
Описание проекта (Перевод Google RU):
Цитата:
Добро пожаловать в DAXAR
DAXAR - это долгосрочная, безопасная и стабильная инвестиционная программа, которая дает вам прекрасную возможность увеличить свой финансовый доход. Наша команда состоит из профессиональных трейдеров, финансовой аналитики и менеджеров по работе с клиентами, которые могут обеспечить высокое качество обслуживания и максимальную отдачу.
Откройте счет сегодня, и вы будете на пути к росту ваших инвестиций.
Инвестиционные планы:
4.27%
Hourly for 24 Hours - Instant Withdrawal
Размер инвестиций: $10.00 - $49.99;
Срок размещения: 24 часа;
Начисление прибыли: каждый час по 4.27% (102.48% за 24 часа);
Депозит включен в начисления.
110%
After 3 Days - Instant Withdrawal
Размер инвестиций: $50.00 - $100.00;
Срок размещения: 3 дня;
Начисление прибыли: в конце срока (110% через 3 дня);
Депозит включен в начисления.
Цитата:
Платежные системы: Perfect Money
Минимальный депозит: $10
Тип выплат: Инстант
Реферальная программа: 1.5%
Цитата:
Perfect Money: U14970949 (DAXAR), Верифицирован, 0.3 Trust Score point(s)
Домен: NAMECHEAP, INC., 17 May 2017 - 16 May 2018
Хостинг: OVH Hosting
IP Address: 192.99.174.114
SSL: PositiveSSL COMODO CA Limited, valid: 2017-05-17 - 2018-05-17
Скрипт: Gold Coders - Есть лицензия.
Дизайн: Отсутствует (шаблон)
Вся информация взята из сайта проекта.
Тема создана в ознакомительных целях и не призывает к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас. Мой депозит:
Цитата:
The amount of 10 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U8633***->U14970949. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to DAXAR User obi_van.. Date: 17:11 18.05.17. Batch: 176468271.
Сегодня, 21:17
#
2
Интересующийся
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.03.2017
Сообщений: 77
Благодарностей: 5
УГ: 4
Re: Daxar - daxar.biz
Эх, никогда не входил в такое... ввойду на минималочку, может даже и заплатит.
Цитата:
Сообщение от
obi_van
4.27% Hourly for 24 Hours
Сегодня, 21:21
#
3
Специалист
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 28.03.2010
Сообщений: 825
Благодарностей: 182
УГ: 0
Re: Daxar - daxar.biz
Инстант:
The amount of 0.42 USD has been deposited to your account. Accounts: U14970949->U8633***. Memo: API Payment. Withdraw to obi_van from DAXAR.. Date: 18:23 18.05.17. Batch: 176475185.
Сегодня, 21:24
#
4
Мастер
Имя:
Вадим
Пол: Мужской
Возраст: 46
Адрес: Донецк
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 28.09.2014
Сообщений: 14,162
Благодарностей: 17,560
УГ: 60
Re: Daxar - daxar.biz
Цитата:
Pakistan U14970949 DAXAR daxar.biz
кошель -
Пакистан
, так что желательно со старта активно не закидывать... вообще наделся, что не будут сами на форум тащить (если моны не принесут), ибо не факт, что админ собирается долго работать...
DAXAR - очень напомнил LAXA, и название, и планы (админ под впечатлением?)... только вот будет ли он так же работать?
а так-то темка даже слишком хорошо оформлена для такого типа-парта
Сегодня, 21:33
#
5
Специалист
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 28.03.2010
Сообщений: 825
Благодарностей: 182
УГ: 0
Re: Daxar - daxar.biz
Цитата:
Сообщение от
vlache
кошель -
Пакистан, так что желательно со старта активно не закидывать...
Я только за, чтоб не закидывать
Цитата:
Сообщение от
vlache
вообще наделся, что не будут сами на форум тащить (если моны не принесут), ибо не факт, что админ собирается долго работать...
Соглашусь, что не факт. Но как знать, что у админа в голове... Решил попробовать заТСить первый раз
Цитата:
Сообщение от
vlache
DAXAR - очень напомнил LAXA, и название, и планы (админ под впечатлением?)... только вот будет ли он так же работать?
Мне также напомнил Лаху. А будет ли работать — хочется надеяться, что будет, а время покажет.
Цитата:
Сообщение от
vlache
а так-то темка даже слишком хорошо оформлена для такого типа-парта
Спасибо, старался.
Сегодня, 21:37
#
6
Топ Мастер
Имя:
Ярослав
Пол: Мужской
Возраст: 27
Адрес: Россия, Крым-Мяш.
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.06.2012
Сообщений: 13,717
Благодарностей: 5,985
УГ: 35
награды
Re: Daxar - daxar.biz
ограничение есть, эт гуд, тольк зачем план на три дня. сотки в парт не так часто летят со старту
Сегодня, 22:06
#
7
Специалист
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 28.03.2010
Сообщений: 825
Благодарностей: 182
УГ: 0
Re: Daxar - daxar.biz
Выплата инстантом:
The amount of 0.43 USD has been deposited to your account. Accounts: U14970949->U8633***. Memo: API Payment. Withdraw to obi_van from DAXAR.. Date: 19:15 18.05.17. Batch: 176480507.
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Сегодня, 22:24