Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Куплю души по 5 поинтов за штуку. Чичиков.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 411,075 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Создатели вируса на основе Monero "по-тихому" зарабатывают свою прибыль на "ваших ПК"

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:53
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 20:30
#1
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 2,768
Благодарностей: 904
УГ: 20
КП: 0.172
подарки
Создатели вируса на основе Monero "по-тихому" зарабатывают свою прибыль на "ваших ПК"


Американское онлайное издание Mashable обращает внимание своих читателей на тот факт, что пока весь мир озабочен распространением в Интернете уже известного всем вируса WannaCry, то же самое время, специалисты по киберзащите предупреждают, что другой вирус "по-тихому" делает свое недоброе дело и название ему Adykluzz.

Этот вирус ведёт себя по-хитрому, т.е. себя он практически никак не проявляет, но по чуть-чуть занимается майнингом криптовалюты монеро (Monero) и затем, собрав какое-то количество этой виртуальной валюты, отправляет её на адреса авторов этого вируса. Что плохо, то при этом он задействует мощности и трафик вашего компьютера.

IT-специалисты уже обнаружили несколько штук таких адресов, на которых и скапливаются со многих компьютеров криптовалюта Monero и суммы там фигурируют довольно разные: от 7000 до 22000 долл. США (это, конечно, в пересчете с Monero). И в настоящее время стоимость 1 Monero составляет 25 долл. США.

И поскольку, как уже было сказано выше этот вирус "тихий" и соответственно, его могут определить в основном только те, кто специально следит за нагрузкой процессора или своей видеокарты, однако, по оценкам специалистов им уже заражены сотни тысяч компьютеров по всему миру. Он в основном поражает персональные компьютеры, на которых стоит старая версия Windows и отключено обновление или стоит "левая" копия Windows. Впрочем, подавляющее большинство пользователей вряд ли даже подозревают о проблемах со своим компьютером, поскольку сами компьютерные файлы вирус не трогает и никакого выкупа как WonnaCry с пользователя тоже не требует. Кстати, он был запущен чуть ли не на месяц раньше чем WonnaCry.

Стоит отметить, что разработчики вируса Adykluzz брали за основу разработки из АНБ США, что и создатели прогремевшего вируса WonnaCry. Разработки АНБ США ранее были украдены другими хакерами и выложены сеть в марте прошлого года и поэтому ими мог воспользоваться практически любой желающий способный организовать компьютерный взлом. Однако, хакеры из группы WonnaCry вряд ли заработают еще на своем вирусе какую-то существенную прибыль, а вот группа запустившая в сеть Adykluzz, напротив - может заработать довольно приличную сумму. И тем кто хочет проверить процессор своего компьютера или видеокарту, то Интернет вам в помощь - там можно поискать соответствующие сервисы по проверке вашего помощника.

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/591dca0d50c57
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Крупнейшая Инвестиционная Сеть в Мире! eToro
Крипта на Халяву! Тут
Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 20:34.
OPLOTT на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:53
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
"Евросеть", "Связной", "Мегафон" и "Вымпелком" прекратили закупки Samsung assss Новости в мире финансов и инвестиций 101 13.12.2016 11:35
"Мы Родину не продаем". "Антонов" прокомментировал "продажу" Китаю "Мрии" Влад555 Политика и экономика 75 08.09.2016 14:29
101% "живые" люди в группу, в друзья. Чистка ваших групп от "собак" DAFI Маркетинг & Поисковая оптимизация 0 15.08.2015 03:22
Базы для продвижения - "Казахстан", "Украина", "Беларусь", "Израиль" и др. Anny_i Ссылки 2 02.07.2011 23:24

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Философия трейдинга. Трейдинг и древняя Греция.
От mcleo в разделе «Психология трейдинга»
Аватара нет
Претензия к компании MMCIS от aSh0t new [ Нет выплаты ]+
От Visito в разделе «Претензии к компаниям MMCIS и Mill Trade»
Аватар 777investor777
dzen-invest.net - dzen-invest
От 777investor777 в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Anton-writer
У рубля и юаня появился шанс вытеснить доллар из международных расчетов
От Anton-writer в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар God-is-Destroyer
Доллар снова превысил 47 рублей
От God-is-Destroyer в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Саша Чакки
Минкомсвязи недополучит 2,4 млрд руб. на систему «112»
От Саша Чакки в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
411,075
Тем
470,125
Сообщений
11,623,059

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube