OPLOTT



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Создатели вируса на основе Monero "по-тихому" зарабатывают свою прибыль на "ваших ПК"



Американское онлайное издание Mashable обращает внимание своих читателей на тот факт, что пока весь мир озабочен распространением в Интернете уже известного всем вируса WannaCry, то же самое время, специалисты по киберзащите предупреждают, что другой вирус "по-тихому" делает свое недоброе дело и название ему Adykluzz.



Этот вирус ведёт себя по-хитрому, т.е. себя он практически никак не проявляет, но по чуть-чуть занимается майнингом криптовалюты монеро (Monero) и затем, собрав какое-то количество этой виртуальной валюты, отправляет её на адреса авторов этого вируса. Что плохо, то при этом он задействует мощности и трафик вашего компьютера.



IT-специалисты уже обнаружили несколько штук таких адресов, на которых и скапливаются со многих компьютеров криптовалюта Monero и суммы там фигурируют довольно разные: от 7000 до 22000 долл. США (это, конечно, в пересчете с Monero). И в настоящее время стоимость 1 Monero составляет 25 долл. США.



И поскольку, как уже было сказано выше этот вирус "тихий" и соответственно, его могут определить в основном только те, кто специально следит за нагрузкой процессора или своей видеокарты, однако, по оценкам специалистов им уже заражены сотни тысяч компьютеров по всему миру. Он в основном поражает персональные компьютеры, на которых стоит старая версия Windows и отключено обновление или стоит "левая" копия Windows. Впрочем, подавляющее большинство пользователей вряд ли даже подозревают о проблемах со своим компьютером, поскольку сами компьютерные файлы вирус не трогает и никакого выкупа как WonnaCry с пользователя тоже не требует. Кстати, он был запущен чуть ли не на месяц раньше чем WonnaCry.



Стоит отметить, что разработчики вируса Adykluzz брали за основу разработки из АНБ США, что и создатели прогремевшего вируса WonnaCry. Разработки АНБ США ранее были украдены другими хакерами и выложены сеть в марте прошлого года и поэтому ими мог воспользоваться практически любой желающий способный организовать компьютерный взлом. Однако, хакеры из группы WonnaCry вряд ли заработают еще на своем вирусе какую-то существенную прибыль, а вот группа запустившая в сеть Adykluzz, напротив - может заработать довольно приличную сумму. И тем кто хочет проверить процессор своего компьютера или видеокарту, то Интернет вам в помощь - там можно поискать соответствующие сервисы по проверке вашего помощника.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/591dca0d50c57 Американское онлайное издание Mashable обращает внимание своих читателей на тот факт, что пока весь мир озабочен распространением в Интернете уже известного всем вируса WannaCry, то же самое время, специалисты по киберзащите предупреждают, что другой вирус "по-тихому" делает свое недоброе дело и название ему Adykluzz.Этот вирус ведёт себя по-хитрому, т.е. себя он практически никак не проявляет, но по чуть-чуть занимается майнингом криптовалюты монеро (Monero) и затем, собрав какое-то количество этой виртуальной валюты, отправляет её на адреса авторов этого вируса. Что плохо, то при этом он задействует мощности и трафик вашего компьютера.IT-специалисты уже обнаружили несколько штук таких адресов, на которых и скапливаются со многих компьютеров криптовалюта Monero и суммы там фигурируют довольно разные: от 7000 до 22000 долл. США (это, конечно, в пересчете с Monero). И в настоящее время стоимость 1 Monero составляет 25 долл. США.И поскольку, как уже было сказано выше этот вирус "тихий" и соответственно, его могут определить в основном только те, кто специально следит за нагрузкой процессора или своей видеокарты, однако, по оценкам специалистов им уже заражены сотни тысяч компьютеров по всему миру. Он в основном поражает персональные компьютеры, на которых стоит старая версия Windows и отключено обновление или стоит "левая" копия Windows. Впрочем, подавляющее большинство пользователей вряд ли даже подозревают о проблемах со своим компьютером, поскольку сами компьютерные файлы вирус не трогает и никакого выкупа как WonnaCry с пользователя тоже не требует. Кстати, он был запущен чуть ли не на месяц раньше чем WonnaCry.Стоит отметить, что разработчики вируса Adykluzz брали за основу разработки из АНБ США, что и создатели прогремевшего вируса WonnaCry. Разработки АНБ США ранее были украдены другими хакерами и выложены сеть в марте прошлого года и поэтому ими мог воспользоваться практически любой желающий способный организовать компьютерный взлом. Однако, хакеры из группы WonnaCry вряд ли заработают еще на своем вирусе какую-то существенную прибыль, а вот группа запустившая в сеть Adykluzz, напротив - может заработать довольно приличную сумму. И тем кто хочет проверить процессор своего компьютера или видеокарту, то Интернет вам в помощь - там можно поискать соответствующие сервисы по проверке вашего помощника.Специально для mmgp.ru

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