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Акции биотехнологического гиганта Incyte выросли на 8% из-за новости о лечении рака

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Акции биотехнологического гиганта Incyte выросли на 8% из-за новости о лечении рака
Биотехнологическая компания стоимостью $ 25 млрд обнародовала новые данные о своих противораковых препаратах. Фармацевт, у которого уже есть один одобренный продукт для лечения заболеваний костного мозга, разрабатывает противораковую иммунотерапию, называемую ингибитором IDO. Главная цель разработки — использовать иммунную систему организма для лечения рака. Надежда заключается в том, что новы ингибиторы IDO будут использоваться вместе с ингибиторами PD-1 (многие из них уже одобрены и используются для лечения). Сочетание средств позволит большему количеству людей реагировать на лечение рака.

В среду компания Incyte опубликовала данные исследований, которые показали, что лекарство позволит лечить людей на определенных стадиях рака. «Твердые данные подтверждают пользу IDO как ведущее дополнение к IO», - подтвердили аналитики Goldman Sachs в примечании после данных, опубликованных перед июньским совещанием Американского общества клинической онкологии.



Несмотря на хорошие результаты, некоторые побаиваются медикаментов компании, ведь пока не до конца понятно, как много людей они помогут вылечить. В своей заметке аналитик Jefferies Джеффри Холфорд написал: «IDO от INCY выглядит наиболее перспективным в своей сфере, но это не панацея по отношению к иммуно-онкологии в целом».

На фоне новостей о новом ингибиторе и успехов в лечении рака, акции Incyte выросли в цене на целых 8% в четверг утром.

Перевод специально для mmgp.ru

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