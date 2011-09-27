IBM заключила партнерское соглашение с Bombardier на $700 млн

Канадский транспортный гигант Bombardier Inc. недавно подписал шестилетний контракт с IBM Corp. на сумму в $700 млн. Предметом сделки стали облачные сервисы, необходимые Bombardier для масштабной реструктуризации собственного бизнеса.
Еще в прошлом году транспортный гигант был вынужден уволить порядка 14 тысяч сотрудников по всему миру, все это сопровождалось перерасходом бюджета в 2 миллиарда и задержкой выпуска коммерческого лайнера C-Series более чем на 2 года. В документе партнерского соглашения указано, что Bombardier использовать такие сервисы, как IBM Services и IBM Cloud Management, что даст возможность улучшить взаимодействие IT специалистов компании из 47 стран мира. Контракт на такую сумму, станет одним из самых крупных партнерских соглашений на территории Канады.
С 2015 года, Bombardier начали реализовывать пятилетний план по выходу компании из кризиса, включающий в себя сокращение издержек и повышение производительности предприятия. Партнерство с IBM, один из шагов на пути реализация всех запланированных мероприятий. Предоставляемые IBM сервисы позволят разгрузить обслуживание облачных хранилищ, и сосредоточится на развитие основной деятельности компании.
Как еще раз подчеркнул главный информационный сотрудник аэрокосмического и корпоративного подразделения, в рамках пятилетки Bombardier ставит основной целью уменьшение издержек, повышение производительности предприятия и соответственно рост доходов и прибыли компании. Как многие знают, интеграция IT сервисов может значительно улучшить качество предоставляемых услуг и уменьшить затраты. Компания намерена использовать IBM для преобразования модели предоставляемых услуг, чтобы сосредоточится на ключевых направлениях работы фирмы.
Перевод специально для MMGP.ru