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eDynamic Learning привлек инвестиции для образовательного сервиса для школ США

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eDynamic Learning привлек инвестиции для образовательного сервиса для школ США

Стартап eDynamic Learning, расположенный в Келоуне (Британская Колумбия), привлек инвестиции для образовательного сервиса.
Стратегические инвестиции предоставил Gauge Capital, а вот финансирование самой сделки провел венчурный фонд Crestline Investors. Благодаря финансированию, Том Маккелви, Дрю Джонсон и Джеймс Джексон из фонда Gauge Capital, присоединились к совету директоров eDynamic Learning.

Основанная в 2010 году под руководством Кевина Вяу (сейчас на должности генерального директора), eDynamic Learning предоставляет онлайн и оффлайн курсы для средних и старших школ Соединенных Штатов.

Стартап предлагает более 70 курсов начиная от судебного дела и заканчивая готической литературой.

Перевод специально для MMGP.RU

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Метки
новости, привлечение инвестиций, стартап инкубатор, финансирование стартапа
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