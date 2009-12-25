Приложение ведущей биткоин-биржи Индии скачало более полумиллиона пользователей

Одна из крупнейших биткоин-бирж Индии Zebpay сообщила, что ее мобильное приложение скачало уже более полумиллиона пользователей. Об этом пишет Bitcoin.com.
Более того, по информации Zebpay, ежедневно на платформе регистрируется более 2,5 тыс. новых пользователей, что является очевидным признаком «растущего принятия биткоина как одного из наиболее популярных цифровых активов».
«Индия находится на рубеже новой финансовой революции, и жители страны открывают для себя нетрадиционные способы инвестиций. Это очень обещающий старт, но мы ожидаем дальнейшего роста биткоина. Наша цель – миллион скачивания к сентябрю 2017 года», — сказал сооснователь Zebpay Сандип Гоенка.
Свою мысль о неминуемом росте первой криптовалюты Гоенка развил в параллельном комментарии изданию CoinTelegraph, заявив, что до конца 2017 года цена биткоина может вырасти до $3500.
Примечательно, что еще в декабре 2016 года Zebpay сообщила, что на тот момент ее приложение было скачано 200 тыс. раз.
Мобильное приложение Zebpay доступно для устройств на Anroid и iOS и предлагает возможность прямой покупки и продажи биткоина, пополнения при помощи криптовалюты телефона и оплаты других счетов, а также приобретения подарочных ваучеров.
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