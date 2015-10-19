Инвестиции в солнечную энергию в 2017 году превысят 141 миллиардов долларов

Инвестирование солнечной энергии в текущем году составят 141,6 миллиардов долларов
Аналитическое агенство Frost & Sullivan провело исследование согласно которому сумма инвестиций в энергию солнца превысит все аналоги альтернативной энергии. Инвестиции в угольную, газовую и ядерную промышленность суммарно проиграют солнечной энергии.
На последней конференции по альтернативным видам энергетики обсуждались эффективные и востребованные источники. Велся диалог о правильном выборе ниши для инвестирования в альтернативных источниках энергии. Суммарно инвестирование в добычу альтернативной энергии в текущем году будет инвестировано более 243 миллиардов долларов, из которых более чем половина пойдет на добычу энергии солнца, а это аж 141,6 миллиардов долларов.
В последнее замечено снижение цены на солнечную энергетику, как в принципе и на энергию солнца. Инвестиционный капитал однако растет каждый год. Специалисты утверждают, что в ближайшие три года инвестиции в солнце и ветер будут только расти и могут составить более 65 процентов всех инвестиций.
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По материалам finance.ua