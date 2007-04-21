Счета «Яндекс.Украина» заблокированы

18.05 17:33
После вступления в силу указа президента Украины Петра Порошенко о блокировке российских сервисов счета компании «Яндекс.Украина» заблокированы. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Из-за вступления в силу указа президента Украины №133/2017 нам заблокировали все счета, с которых ООО «Яндекс.Украина» могло перечислить вознаграждение партнёрам рекламной сети «Яндекса», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что все средства «остаются на партнёрских аккаунтах», однако в настоящее время не представляется возможным перевести их на счета партнёров.
В компании отметили, что продолжают искать «легальные решения и для отправки средств, и для продолжения сотрудничества».
16 мая Порошенко расширил санкционный список физических и юридических лиц из России. Под ограничения попали в том числе сервисы «Яндекс», Mail.Ru и российские соцсети.
Украинский политолог Олег Соскин в беседе с НСН, комментируя введённый Порошенко запрет, заявил, что решение лидера Украины повлечёт существенные последствия для нынешнего правящего режима.
Доля украинского направления в выручке большого «Яндекса» — 1−3% по быстрым оценкам самого поисковика, его представители подсчитали украинскую выручку в интересах СМИ, сразу после введения санкций (в регулярной отчётности «Яндекс» несколько лет не показывает украинский бизнес отдельно). Размер обратных обязательств, долга «Яндекса» перед украинскими партнёрами, пока не раскрывался.
по материалам