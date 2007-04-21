Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
За каждого нового MMGP-зависимого мы заплатим 5 поинтов!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 411,069 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Счета «Яндекс.Украина» заблокированы

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:22
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 19:14
#1
Топ Мастер
 
Имя: игорь
Пол: Мужской
Адрес: СССР
Регистрация: 21.04.2007
Сообщений: 22,505
Благодарностей: 10,494
УГ: 89
КП: 0.096
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
Счета «Яндекс.Украина» заблокированы
18.05 17:33

После вступления в силу указа президента Украины Петра Порошенко о блокировке российских сервисов счета компании «Яндекс.Украина» заблокированы. Об этом сообщили в пресс-службе компании.



«Из-за вступления в силу указа президента Украины №133/2017 нам заблокировали все счета, с которых ООО «Яндекс.Украина» могло перечислить вознаграждение партнёрам рекламной сети «Яндекса», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что все средства «остаются на партнёрских аккаунтах», однако в настоящее время не представляется возможным перевести их на счета партнёров.

В компании отметили, что продолжают искать «легальные решения и для отправки средств, и для продолжения сотрудничества».

16 мая Порошенко расширил санкционный список физических и юридических лиц из России. Под ограничения попали в том числе сервисы «Яндекс», Mail.Ru и российские соцсети.

Украинский политолог Олег Соскин в беседе с НСН, комментируя введённый Порошенко запрет, заявил, что решение лидера Украины повлечёт существенные последствия для нынешнего правящего режима.

Доля украинского направления в выручке большого «Яндекса» — 1−3% по быстрым оценкам самого поисковика, его представители подсчитали украинскую выручку в интересах СМИ, сразу после введения санкций (в регулярной отчётности «Яндекс» несколько лет не показывает украинский бизнес отдельно). Размер обратных обязательств, долга «Яндекса» перед украинскими партнёрами, пока не раскрывался.

по материалам
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

А вы знаете про супер заработки?
NewHyip.com - авторский блог про хайпы!
HyipClub.Club-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций!!! RCB - 5000%-HyipClub.Club
tigr на форуме  
Старый Сегодня, 19:18
#2
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: SEO
Регистрация: 23.11.2015
Сообщений: 4,988
Благодарностей: 1,257
УГ: 3
КП: 0.352
подарки
Re: Счета «Яндекс.Украина» заблокированы
И что теперь им делать у кого там деньги
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Инвестирую через MONHYIP - лучший рефбек / Лучшие инвестиционные проекты и поддержка на ведущем блоге - e-invest.biz! / WORLDOFHYIPS - лучшие хайпы здесь
TenDemon на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:22
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Яндекс.Касса научилась выставлять счета по e-mail Tigrenish Новости платежных систем 0 30.11.2015 21:24
Для тех, кто пополнял счета MMCIS через iBox (Украина) Алексей Плотнов Претензии к компаниям MMCIS и Mill Trade 12 29.12.2014 14:34
VAB-банк (Украина) полностью прекратил обслуживать счета клиентов morg Новости в банковской сфере и страховании 5 13.10.2014 00:49
[Черный список брокеров] ПАММ счета Форекс Украина nlobp Архив: Инвестирование в ПАММ-счета 7 03.10.2012 12:24

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар crux
Верите в реинкарнацию?
От crux в разделе «Знакомства и встречи»
Аватар Vellata
ПАММ-счет FXland: 9500385 (FXOpen)
От Vellata в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар TREBL
speedclubsurf - www.speedclubsurf.com
От TREBL в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Владелец данного кошелька P9984477 - мошенник
От investHYIPmonitor в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Kanobar
Pomojem-vam.ru
От Kanobar в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар VictorSamus
Как распределитель 1000 $ в ПАММы
От VictorSamus в разделе «Вопросы и ответы: инвестирование в ПАММ-счета»
.     
Пользователей
411,069
Тем
470,108
Сообщений
11,622,939

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube