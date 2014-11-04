Создатель бренда Kira Plastinina вкладывает средства в примерочную одежды онлайн

С. Пластинин инвестирует сервис примерки одежды онлайн
Создатель и владелец обанкротившегося бренда Kira Plastinina направил свои инвестиции в разработку Дрессформер.ру. Сервис будет предоставлять возможность примерки одежды онлайн. Такую информацию подтвердил сам бизнесмен С. Пластинин.
Сергей Пластинин купил треть доли компании Дрессформер, а именно 33,4 процента акций. Сервис уже второй год разрабатывает концепцию примерочных комнат онлайн. Сергей рассказал, что первоначально фешин-проект тесно переплетался с деятельностью его дочки Киры Пластининой.
Проекту уже более года, однако официально компания существует с ноября прошлого года.
Суть ресурса заключается в интеграции приложения на платформу, где можно померить вещи онлайн. Интернет приложение имеет гибкие настройки и может быть интегрировано с любым интернет-магазином. Приложение тестируется на Дрессформер.ру для понимания всех возможностей сервиса. Если тест окажется удачным то приложение может работать с большинством известных брендов одежды.
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По материалам rns.online