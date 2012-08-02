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Mercedes будет конкурировать с Tesla на рынке солнечной энергии

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Mercedes будет конкурировать с Tesla на рынке солнечной энергии
Mercedes-Benz нацелилась на борьбу с Tesla на растущем рынке солнечной энергии. Роскошный производитель автомобилей подписал эксклюзивное сотрудничество с Vivint Solar, чтобы продавать умную солнечную экосистему жителям Калифорнии и вытеснять с территории солнечную крышу от Tesla. В рамках партнерства Mercedes впервые представит домашний аккумулятор на рынке США, а компания Vivint будет устанавливать солнечные батареи.



Ожидается, что установщик солнечных батарей также будет предлагать умный дом — компания Vovont Solar рассказала о сотрудничестве с Vivint Smart Home на выставке Costumer Electronics Show в январе. В рамках сотрудничества компания будет использовать датчики и искусственный интеллект для автоматического управления энергозатратами дома. Это последний шаг в развитии солнечной индустрии, начатую директором Tesla Илоном Маском. Аккумуляторные батареи необходимы для хранения электроэнергии, вырабатываемой солнечными батареями, которую можно использовать во время пиковых нагрузок. Но до приобретения Илоном Маском SolarCity в ноябре, батареи и солнечные установки были отдельными процессами.

«Мы рассматриваем развивающийся аппетит потребителей, и готовы его удовлетворить», - сказал Business Insider генеральный директор Vivint Дэвид Байуотер.

Mercedes ставит против Tesla



В прошлом году Mercedes представил постоянную батарею в Германии, и с тех пор она продается в Соединенном Королевстве и Южной Африке. Устройство, которое производится в дочернем предприятии Mercedes Deutsche ACCIMOTITE, хранит 2,5 кВт*ч. Батареи можно объединять, чтобы сохранить до 20 кВт*ч. Полные затраты на установку будут составлять от $ 5 000 до $ 13 000 для системы, хранящей 20 кВт*ч. Powerwall 2 от Tesla, которая сохраняет 14 кВт*ч энергии, вместе с установкой стоит целых $ 11 450. Хотя продукт Илона Маска хранит меньше энергии, чем полная система Mercedes, нужно всего один блок Powerwall вместо нескольких батарей от автопроизводителя. Те, кто хотят сэкономить пространство в доме, будут выбирать Powerwall 2, который можно установить на стене.

Сейчас Tesla стремится улучшить внедрение солнечной энергии, предлагая клиентам более привлекательные продукты. К примеру, в этом месяце компания начала продавать солнечную крышу. Оба производителя автомобилей смотрят на аккумуляторы для солнечной энергии, как на расширение планов касательно электрических автомобилей. Во время первой презентации солнечной крыши. Маск обсудил возможность полной интеграции энергетических продуктов Tesla и автомобилей.

Mercedes активно будет использовать сотрудничество с Vivnt, чтобы захватывать Калифорнию с аккумуляторной батареей. Возможно, компании не остановятся на одном штате, а посмотрят в сторону других стран. Автопроизводитель заинтересован в изучении рынков Китая и Австралии.

Перевод специально для mmgp.ru

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