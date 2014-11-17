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Компания Honeywell запускает инвестиционный фонд на сумму $100 миллионов

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Компания Honeywell запускает инвестиционный фонд на сумму $100 миллионов

Расположенная в Моррис Плейнс (Нью-Джерси, США) программно-промышленная компания Honeywell (NYSE: HON), запустила новый инвестиционный фонд. Honeywell Venture Capital LLC является стопроцентной дочерней компанией Honeywell и будет инвестировать на ранних этапах финансирования в высокотехнологичные компании, которые стратегически соответствуют портфолио и программным возможностям компании в таких областях, как аэрокосмическая промышленность, строительные технологии, эксплуатационные материалы и технологии, а также решения по безопасности и производительности.

Примерами областей, представляющих интерес, являются интернет вещей, программное обеспечение и аналитика, материаловедение и современные материалы.

Ожидается, что первоначальный размер фонда составит около 100 миллионов долларов. Honeywell Venture Capital будет возглавлять управляющий директор Мюррей Грейнджер, который присоединился к Honeywell в 2004 году и недавно возглавил интеграцию компании Intelligrated, $1,5-миллиардное приобретение, которое было завершено Honeywell в 2016 году. Компания является поставщиком технологий автоматизации цепочки поставок.

Ранее он работал на нескольких других должностях, в том числе вице-президентом по связям с инвесторами, вице-президентом по развитию бизнеса и слияниям и поглощениям в департаменте Honeywell по автоматизации и контролю, вице-президентом по стратегии и маркетингу в департаменте Honeywell по материалам и технологиям, а также генеральным директором в этом же департаменте. Грейнджер имеет степень магистра делового администрирования Колумбийского университета и степень бакалавра инженерных наук Сиднейского университета в Австралии.

Honeywell Venture Capital LLC будет инвестировать в компании-партнеры, чтобы помочь ускорить и коммерциализировать их разработки. Используя глобальное присутствие и возможности Honeywell , партнерские компании получат доступ к имеющейся базе знаний, исследованиям и разработкам, клиентам, каналам и рынкам.

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