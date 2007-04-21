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Ккриптовалютный стартап Aragon за 15 минут собрал $25 млн

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Ккриптовалютный стартап Aragon за 15 минут собрал $25 млн
Список успешных криптовалютных краудсейлов пополнил проект Aragon – всего за 15 минут с момента старта ICO в среду, 17 мая, проект собрал запланированные 275 000 ETH (около 25 млн).



Построенная на базе Ethereum распределенная сеть Aragon заявлена в качестве «первого блокчейн-инструмента, нацеленного на помощь в создании и управлении компаниями по всему миру».

По словам разработчиков, благодаря гибкости сети Ethereum компании даже с минимальным уровнем технического соответствия смогут осуществлять свою деятельность при помощи Aragon Core. Модульная система проекта предлагает широкий функционал, включая возможность управления организацией, сбора средств, ведения платежных ведомостей и бухгалтерского отчета, в то время как лежащая в ее основе технология блокчейн обеспечивает высокий уровень защиты и безопасности.

Кроме того, в сети Aragon могут существовать и обладать цифровой юрисдикцией полностью децентрализованные автономные организации (ДАО).

Краудсейл токенов ANT стартовал 17 мая около 18:30 GMT, и хотя изначально кампания была рассчитана на 30 дней, все предлагавшиеся к продаже монеты были выкуплены в течение 15 минут.

Собранные средства будут направлены на дальнейшую разработку Aragon Core и Aragon Network, а обладатели токенов смогут использовать их для взаимодействия с платформой. В частности, токены дают возможность изменять стоимость подписок, участвовать в принятии решений относительно предлагаемых сервисов и голосовать по вопросам распределения капитала и инвестиций, апгрейдов сети и т.п.

Отметим, что еще до старта ICO было объявлено о партнерстве Aragon с платформой ShapeShift, а в число ранних инвесторов вошли ICONOMI и CoinFund.

источник
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