Bittrade Ltd - bittrade.company Я не админ и админа не знаю!



Новый проект: Bittrade Ltd





Легенда

Цитата: Bittrade Ltd это крупнейшая интернет – платформа для коллективного инвестирования в различные бизнес инструменты повышенной доходности. Это фьючерсы на драгоценные металлы, валюта и криптовалюты, а также высоколиквидные ценные бумаги. Команда компании Bittrade исповедует комбинированный подход для создания высоких результатов, путем создания целого ряда успешных рабочих торговых стратегий, в котором в равной степени идет полное взаимодействие трединговых робот – программ и ведущих трейдеров компании. Полная и гармоничная интеграция бизнес процессов компании помогает совершать самые выгодные сделки в трейдинге и зарабатывать нам и нашим инвесторам высочайший пассивный и анонимный доход. Старт 18.05.2017



Планы



-Принимают: Perfectmoney ( верифиц. ), Bitcoin, Advcash ( верифиц. ),

-ДДОС Защита - Cloudflare

-SSL - Comodo

-Домен - на 1 год

-Реф программа - 5%

-Скрипт - H-SCRIPT

-Выплаты - Ручные



Whois



Цитата: Registrar Info

NamePDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com

Whois Serverwww.PublicDomainRegistry.com

Referral URLhttp://www.PublicDomainRegistry.com

Status clientTransferProhibitedhttps://icann.org/epp#clientTransferProhibited



Important Dates

Expires On2018-04-24

Registered On2017-04-24

Updated On2017-04-29

Просмотреть и зарегистрироваться!



Мой депозит!

-200.00$

Хорошего Дня Всем! 18.05.2017





InvestorsStartPage - портал № 1 для профессиональных инвесторов

HyipClub.Club - Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций!!! RCB - 5000% - HyipClub.Club __________________ Последний раз редактировалось $ROLEX$; Сегодня в 18:20 .