Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Bittrade Ltd - bittrade.company

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 18:14
#1
HyipClub.Club
Премиум
 
Аватар $ROLEX$
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 30.01.2015
Сообщений: 4,237
Благодарностей: 3,469
УГ: 17
КП: 0.486
подарки
Bittrade Ltd - bittrade.company
Я не админ и админа не знаю!

Новый проект: Bittrade Ltd


Легенда

Цитата:
Bittrade Ltd это крупнейшая интернет – платформа для коллективного инвестирования в различные бизнес инструменты повышенной доходности. Это фьючерсы на драгоценные металлы, валюта и криптовалюты, а также высоколиквидные ценные бумаги. Команда компании Bittrade исповедует комбинированный подход для создания высоких результатов, путем создания целого ряда успешных рабочих торговых стратегий, в котором в равной степени идет полное взаимодействие трединговых робот – программ и ведущих трейдеров компании. Полная и гармоничная интеграция бизнес процессов компании помогает совершать самые выгодные сделки в трейдинге и зарабатывать нам и нашим инвесторам высочайший пассивный и анонимный доход.
Старт 18.05.2017

Планы


-Принимают: Perfectmoney (верифиц.), Bitcoin, Advcash (верифиц.),
-ДДОС Защита - Cloudflare
-SSL - Comodo
-Домен - на 1 год
-Реф программа - 5%
-Скрипт - H-SCRIPT
-Выплаты - Ручные

Whois

Цитата:
Registrar Info
NamePDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com
Whois Serverwww.PublicDomainRegistry.com
Referral URLhttp://www.PublicDomainRegistry.com
Status clientTransferProhibitedhttps://icann.org/epp#clientTransferProhibited

Important Dates
Expires On2018-04-24
Registered On2017-04-24
Updated On2017-04-29



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Последний раз редактировалось $ROLEX$; Сегодня в 18:20.
$ROLEX$ вне форума  
Старый Сегодня, 18:22
#2
HDS
Топ Мастер
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Возраст: 34
Адрес: Украина
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.05.2013
Сообщений: 5,001
Благодарностей: 4,608
УГ: 3
КП: 0.005
Re: Bittrade Ltd - bittrade.company
планы конечно не огонь
__________________
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HDS вне форума  
Старый Сегодня, 18:31
#3
Мастер
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.01.2014
Сообщений: 4,996
Благодарностей: 1,130
УГ: 2
КП: 0.685
Re: Bittrade Ltd - bittrade.company
Цитата:
Сообщение от $ROLEX$ Посмотреть сообщение
-Скрипт - H-SCRIPT
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Старый Сегодня, 19:00
#4
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: SEO
Регистрация: 23.11.2015
Сообщений: 4,988
Благодарностей: 1,257
УГ: 3
КП: 0.352
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Re: Bittrade Ltd - bittrade.company
Тут только с чириками играть
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