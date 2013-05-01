Bittrade Ltd - bittrade.company

Bittrade Ltd это крупнейшая интернет – платформа для коллективного инвестирования в различные бизнес инструменты повышенной доходности. Это фьючерсы на драгоценные металлы, валюта и криптовалюты, а также высоколиквидные ценные бумаги. Команда компании Bittrade исповедует комбинированный подход для создания высоких результатов, путем создания целого ряда успешных рабочих торговых стратегий, в котором в равной степени идет полное взаимодействие трединговых робот – программ и ведущих трейдеров компании. Полная и гармоничная интеграция бизнес процессов компании помогает совершать самые выгодные сделки в трейдинге и зарабатывать нам и нашим инвесторам высочайший пассивный и анонимный доход.
Старт 18.05.2017
Планы
-Принимают: Perfectmoney (верифиц.), Bitcoin, Advcash (верифиц.),
-ДДОС Защита - Cloudflare
-SSL - Comodo
-Домен - на 1 год
-Реф программа - 5%
-Скрипт - H-SCRIPT
-Выплаты - Ручные
Whois
Цитата:
Registrar Info
NamePDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com
Whois Serverwww.PublicDomainRegistry.com
Referral URLhttp://www.PublicDomainRegistry.com
Status clientTransferProhibitedhttps://icann.org/epp#clientTransferProhibited
Important Dates
Expires On2018-04-24
Registered On2017-04-24
Updated On2017-04-29