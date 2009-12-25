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Имя: Владимир Пол: Мужской Адрес: Kazakhstan Инвестирую в: Фондовый рынок Регистрация: 25.12.2009 Сообщений: 17,160 Благодарностей: 8,815 УГ: 4 КП: 0.150 подарки награды

Инвестор Майк Мэлони советует приобретать биткойны в преддверии масштабного кризиса

Майк Мэлони, известный брокер, автор, основатель фонда инвестиций в драгоценные металлы GoldSilver.com, заявил, что покупка криптовалют, таких как биткойн, является одним из возможных способов защитить себя от сотрясений мировой монетарной системы.



По его прогнозам, “нечто большое и очень опасное надвигается очень быстро и каждому следует к этому подготовиться”.



Майк Мэлони, который написал книгу об инвестициях в драгоценные металлы, в своей видео-презентации предрекает, что грядущий рыночный кризис, будет кризисом повсеместных пузырей:



“В 2000 это были акции. В 2008 это были акции и недвижимость. В этот раз, это акции, недвижимость и бонды и это крупнейший пузырь всех времен. Когда он лопнет, это будет опустошительный крах для большинства людей, но он не обязательно должен стать сокрушительным для вас.”



Отвечая на вопрос, как подготовиться к этим американским горкам и формированию новой монетарной системы (по его наблюдениям, новые формы системы возникают каждые 30 лет), Мэлони отметил, что способы сохранения капитала стали несколько более сложными, чем просто инвестиции в золото и серебро.



Майк отметил, что несмотря на то, что на криптовалюты нельзя полагаться целиком и полностью, поскольку без интернета они ничего не стоят, все же, альтернативные денежные системы крайне важны:



“Всем нужна альтернативная денежная система, которая четко работает и такие уже существуют на сегодняшний день. Они называются криптовалютами. Все началось с биткойна. Затем было несколько других У меня есть некоторые из них. Не так уж много у меня криптовалюты, но я считаю, что иметь ее необходимо, на случай коллапса монетарной системы, в таком случае, вы сможете обмениваться деньгами напрямую, даже на далекие расстояния”



Примечательно, что, в то время как многие инвесторы в драгоценные металлы восприняли биткойн, как конкурент на рынке или рискованный вид инвестиций, Мэлони рекомендует вкладываться в биткойны, чтобы обеспечить себе способ расчета, в случае фиаско традиционных активов.

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Источник Майк Мэлони, известный брокер, автор, основатель фонда инвестиций в драгоценные металлы GoldSilver.com, заявил, что покупка криптовалют, таких как биткойн, является одним из возможных способов защитить себя от сотрясений мировой монетарной системы.По его прогнозам, “нечто большое и очень опасное надвигается очень быстро и каждому следует к этому подготовиться”.Майк Мэлони, который написал книгу об инвестициях в драгоценные металлы, в своей видео-презентации предрекает, что грядущий рыночный кризис, будет кризисом повсеместных пузырей:“В 2000 это были акции. В 2008 это были акции и недвижимость. В этот раз, это акции, недвижимость и бонды и это крупнейший пузырь всех времен. Когда он лопнет, это будет опустошительный крах для большинства людей, но он не обязательно должен стать сокрушительным для вас.”Отвечая на вопрос, как подготовиться к этим американским горкам и формированию новой монетарной системы (по его наблюдениям, новые формы системы возникают каждые 30 лет), Мэлони отметил, что способы сохранения капитала стали несколько более сложными, чем просто инвестиции в золото и серебро.Майк отметил, что несмотря на то, что на криптовалюты нельзя полагаться целиком и полностью, поскольку без интернета они ничего не стоят, все же, альтернативные денежные системы крайне важны:“Всем нужна альтернативная денежная система, которая четко работает и такие уже существуют на сегодняшний день. Они называются криптовалютами. Все началось с биткойна. Затем было несколько других У меня есть некоторые из них. Не так уж много у меня криптовалюты, но я считаю, что иметь ее необходимо, на случай коллапса монетарной системы, в таком случае, вы сможете обмениваться деньгами напрямую, даже на далекие расстояния”Примечательно, что, в то время как многие инвесторы в драгоценные металлы восприняли биткойн, как конкурент на рынке или рискованный вид инвестиций, Мэлони рекомендует вкладываться в биткойны, чтобы обеспечить себе способ расчета, в случае фиаско традиционных активов.Подписывайтесь на Bitnovosti в telegram!Делитесь вашим мнением о новостях в комментариях.

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