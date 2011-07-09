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Bitviribus Limited - bitviribus.io

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
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Bitviribus Limited - bitviribus.io
Я не админ и админа не знаю! Данная тема не является призывом к каким-либо действиям!




Bitviribus Limited


Старт 13.05.2017

Язык: английский

Описание(машинный перевод):

Цитата:
Не секрет, что в настоящее время добыча Биткойн невероятно трудоемка и дорога, и она требует постоянного финансирования. Учитывая, что финансовые специалисты компании в основном ориентированы на криптовалютную торговлю, основные средства сосредоточены на торговых счетах разных валютных бирж: OKCoin, Bitfinex, EXMO, Cex.io и BTC-E. Высокая волатильность Биткойн позволяет повысить прибыльность и обеспечить отличную отдачу. Тем не менее, добыча также продолжает оставаться потенциально прибыльной, поэтому мы предлагаем нашим клиентам стать частью более широкого круга инвесторов. В отличие от популярных предложений, мы не продаем технические возможности, чтобы тем самым ограничить прибыль инвесторов или поставить их в зависимость от результатов горного производства. Напротив, мы предлагаем стабильное накопление фиксированной прибыли. Для этого вам даже не нужно ждать окончания инвестиционного периода.
Инвестиционные планы:

0,21% / час
Снятие депозита после 24 часов 5% гонорара.
Минимальный депозит 0.01 BTC
Максимальный депозит 5 BTC


0,23% / час
Снятие депозита после 24 часов 5% гонорара.
Минимальный депозит 5.0001 BTC
Максимальный депозит 30 BTC


0,25% / час
Снятие депозита после 24 часов 5% гонорара.
Минимальный депозит 30.0001 BTC
Максимальный депозит 250 BTC


Детали:

Минимальный депозит: 0.01 BTC
Партнерская программа: 5%
Выплаты: Инстант
Скрипт: GoldCoders - Лицензия
Принимает: Bitcoin

Особенности:
SSL - GeoTrust EV SSL CA - G4
Ддос защита
Выделенный ip
Зарегистрированная компания
Названия серверов:
NS 1 : ns10.dnsmadeeasy.com
NS 2 : ns11.dnsmadeeasy.com
NS 3 : ns12.dnsmadeeasy.com
NS 4 : ns13.dnsmadeeasy.com
NS 5 : ns14.dnsmadeeasy.com
NS 6 : ns15.dnsmadeeasy.com



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P.S. Жду медведя)
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Старый Сегодня, 18:03
#2
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Re: Bitviribus Limited - bitviribus.io
Цитата:
Сообщение от allhyipsme Посмотреть сообщение
P.S. Жду медведя)
он взял бессрочный отпуск по состоянию здоровья - голос сорвал
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kodyaich на форуме  
Старый Сегодня, 18:06
#3
Профессионал
 
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Автор темы Re: Bitviribus Limited - bitviribus.io
Цитата:
Сообщение от kodyaich Посмотреть сообщение
он взял бессрочный отпуск по состоянию здоровья - голос сорвал
Проекты пачками пошли такие..может для японцев делают?..
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Старый Сегодня, 18:12
#4
MAFIA.ONE
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Re: Bitviribus Limited - bitviribus.io
Что то по описанию не понял, план - 1 день? или забрать деп можно через 24 часа, а сами планы безсрок?
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Старый Сегодня, 18:14
#5
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Имя: Сергей
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Re: Bitviribus Limited - bitviribus.io
Цитата:
Сообщение от allhyipsme Посмотреть сообщение
NS 1 : ns10.dnsmadeeasy.com
какой-то новый хост - надо покопать
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kodyaich на форуме  
Старый Сегодня, 18:20
#6
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Автор темы Re: Bitviribus Limited - bitviribus.io
Цитата:
Сообщение от Svunter Посмотреть сообщение
Что то по описанию не понял, план - 1 день? или забрать деп можно через 24 часа, а сами планы безсрок?
Бессрочные
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Старый Сегодня, 18:24
#7
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
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Инвестирую в: HYIP
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Re: Bitviribus Limited - bitviribus.io
получился вроде белизский сервак ддос-гварда - ну, это гуд
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kodyaich на форуме  
Старый Сегодня, 18:25
#8
MAFIA.ONE
Премиум
 
Аватар Svunter
 
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Инвестирую в: Свой бизнес
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КП: 0.076
Re: Bitviribus Limited - bitviribus.io
Цитата:
Сообщение от allhyipsme Посмотреть сообщение
Бессрочные
Ок, копилка получается значит, в таких можно заработать, главное не заигрываться...
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Mafia.one - Блог крестного отца. Успешные инвестиции в HYIP и FOREX. ПОВЫШЕННЫЙ РЕФБЕК. СТРАХУЕМ ОТ ПОТЕРЬ В ХАЙПАХ
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Svunter на форуме  
Сказали спасибо:
TenDemon (Сегодня)
Старый Сегодня, 18:31
#9
Мастер
 
Имя: Вадим
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Инвестирую в: Другое
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подарки
Re: Bitviribus Limited - bitviribus.io
Сообщение от allhyipsme
Старт 13.05.2017
ууу.... что же он такой модный весь, и на форум так долго шёл? неужто некому принести было? хотя скорее всё же сегодня только стартовал...
а серт ссл вообще от 14 марта - очень долго готовился админ.... это круто, наверное...
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vlache на форуме  
Старый Сегодня, 18:46
#10
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 20.11.2016
Сообщений: 767
Благодарностей: 111
УГ: 6
КП: 0.000
Re: Bitviribus Limited - bitviribus.io
Цитата:
Сообщение от vlache Посмотреть сообщение
ууу.... что же он такой модный весь, и на форум так долго шёл? неужто некому принести было? хотя скорее всё же сегодня только стартовал...
а серт ссл вообще от 14 марта - очень долго готовился админ.... это круто, наверное...
13ого стартовал. Несли долго.
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m7a5 на форуме  
Старый Сегодня, 19:03
#11
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: SEO
Регистрация: 23.11.2015
Сообщений: 4,988
Благодарностей: 1,257
УГ: 3
КП: 0.352
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Re: Bitviribus Limited - bitviribus.io
Цитата:
Сообщение от Svunter Посмотреть сообщение
Ок, копилка получается значит, в таких можно заработать, главное не заигрываться...
Да еще и биткоен, играть долго тут нельзя.
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