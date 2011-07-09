Bitviribus Limited - bitviribus.io

Не секрет, что в настоящее время добыча Биткойн невероятно трудоемка и дорога, и она требует постоянного финансирования. Учитывая, что финансовые специалисты компании в основном ориентированы на криптовалютную торговлю, основные средства сосредоточены на торговых счетах разных валютных бирж: OKCoin, Bitfinex, EXMO, Cex.io и BTC-E. Высокая волатильность Биткойн позволяет повысить прибыльность и обеспечить отличную отдачу. Тем не менее, добыча также продолжает оставаться потенциально прибыльной, поэтому мы предлагаем нашим клиентам стать частью более широкого круга инвесторов. В отличие от популярных предложений, мы не продаем технические возможности, чтобы тем самым ограничить прибыль инвесторов или поставить их в зависимость от результатов горного производства. Напротив, мы предлагаем стабильное накопление фиксированной прибыли. Для этого вам даже не нужно ждать окончания инвестиционного периода.
Инвестиционные планы:
0,21% / час
Снятие депозита после 24 часов 5% гонорара.
Минимальный депозит 0.01 BTC
Максимальный депозит 5 BTC
0,23% / час
Снятие депозита после 24 часов 5% гонорара.
Минимальный депозит 5.0001 BTC
Максимальный депозит 30 BTC
0,25% / час
Снятие депозита после 24 часов 5% гонорара.
Минимальный депозит 30.0001 BTC
Максимальный депозит 250 BTC
ууу.... что же он такой модный весь, и на форум так долго шёл? неужто некому принести было? хотя скорее всё же сегодня только стартовал...
а серт ссл вообще от 14 марта - очень долго готовился админ.... это круто, наверное...
ууу.... что же он такой модный весь, и на форум так долго шёл? неужто некому принести было? хотя скорее всё же сегодня только стартовал...
а серт ссл вообще от 14 марта - очень долго готовился админ.... это круто, наверное...