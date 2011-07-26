Eternally - Eternally.live

Я не администратор проекта , тема создана для ознакомления.
Старт проекта состоялся 17.05.2017.
Цитата:
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Eternally.live (амер - итёноли, брит - итэнали) — инвестиционный проект, в первую очередь, для инвесторов. Вы пополняете баланс, покупаете подходящий для вас инвестиционный план (элемент энергии) и далее процесс идет полностью автоматически. Вам лишь остается время от времени выводить получаемую прибыль.
Никаких скрытых правил, баллов и прочих подвохов Eternally не использует и никогда не будет этого делать! Мы нацелены на продолжительную работу и прежде всего дорожим доверием и репутацией по отношению к нам!
Беспрецедентный бонус в 30% при обмене заработанных средства на баланс для покупок!
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◄ Покупка энергии (Маркетинг) ►
Energy of Sphere
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Здесь продается энергия. Лимит на покупку только у Energy of Sphere. Максимальное их количество, одновременно доступное одному аккаунту ограничено 10 штуками! Остальная энергия доступна в неограниченных количествах!
Каждую последующую Energy of Crystal и Energy of Flame возможно купить при условии, что собрана линия! Т.е. имея по одной из необходимых энергий вы можете купить только одну из бонусных энергий. Схитрить на разнице дат не получится, после окончания 60-дневного срока Energy of Crystal/Flame их количество не уменьшается, а начисления прекращаются!
Иными словами, если одна из необходимых энергий для покупки EoC/F (минус) количество EoC/F меньше 1, то покупка невозможна, т.е. чтобы купить две и более Energy of Crystal/Flame, вам необходимо иметь в наличии действующие энергии трех / четырех видов, каждая из которых выше EoC/F минимум на 1!
10 EGR / В час: 0.333
Energy of Circulation
50 EGR / В час: 2.083
Energy of Purify
200 EGR / В час: 10
Energy of Radiance
2000 EGR / В час: 116.66
Energy of Crystal
500 EGR / В час: 41.666
Energy of Flame
4000 EGR / В час: 416.666
Eternal Mysteria
0 EGR / В час: 0
Eternal Mysteria
0 EGR / В час: 0
Курс обмена: 100 Элеметов = 1 EPR.
Курс продажи элементов составляет 60% EPR / 40% EGR
1 EPR = 1 рублю
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◄ Бонусы ►
+15% на пополнение счета.
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◄ Платежные системы ►
Ввод – Payeer.
Вывод - Payeer. (инстант)
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◄ Партнерка ►
1 уровень - 10% на вывод.
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◄ Депозит / Листинг CLASSIC ►
Дата операции: 17 Май 2017 14:45
ID операции: 354625256
Тип операции: перевод
Магазин: eternally.live
Статус: выполнен
Сумма списания: 504.80 p
Сумма получения: 504.80 p
Описание счета: eternally.live - USER NWmonitor
Номер счета в магазине: 39
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