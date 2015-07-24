Гибридное агентство недвижимости YOPA привлекло £15 млн в рамках Series B

Proptech стартап YOPA, расположен у Великобритании, привлек £15 млн в рамках Series B, раунд возглавил Daily Mail and General Trust (DMGT), также финансирование предоставил Grosvenor Hill Ventures - инвестиционное подразделение Savills. Компания в прошлом году привлекла £16 млн в ходе Series A, в результате чего ее общая сумма составила £31 млн.
YOPA - это гибридное агентство недвижимости, которое управляет сетью из 75 агентов по продаже недвижимости в Великобритании, и компания заявляет, что планирует удвоить это число к концу 2017 года. Гибридная модель компании позволяет клиентам продавать свое имущество с фиксированной комиссиею, в размере £ 839 через онлайн-платформу компании. Промышленные эксперты предсказывают, что онлайновые и гибридные агентства по продаже недвижимости смогут обрабатывать до 50 % всех продаж к 2020 году.
«После сильного первого квартала мы с радостью закрыли цикл финансирования Series B», - сказал Даниэль Аттиа, соучредитель и генеральный директор YOPA. «Привлечь DMGT в этот раунд было невероятно, и мы также рады тому, что продолжаются тесные отношения с Savills, котора реинвестировала и поддержала свою долю в капитале. Наличие двух отраслевых гигантов, поддерживающих наши взгляды, является не только свидетельством жизнеспособности нашей модели агентства недвижимости, но и подтверждением силы нашей команды»
Инвестиции компания использовать для увеличения количества агентов по недвижимости в своей сети и попытаться захватить большую долю рынка.
Пол Цвиленберг, генеральный директор Daily Mail и General Trust, прокомментировал: «DMGT имеет историю прибыльных инвестиций в секторе недвижимости, в том числе значительную долгосрочную долю в Zoopla Property Group, что привело к успешному IPO компании в 2014 году и собственный портфель компаний, занимающихся недвижимостью, в США и Европе».«Мы были впечатлены YOPA, которая быстро зарекомендовала себя как ключевой игрок на новом рынке, эта компания обладает потрясающим потенциалом роста, и с нетерпением ожидаем прогресса в плане расширения команды», - заключил он.
Перевод специально для mmgp.ru
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