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Компания Brit + Co привлекла $15 млн. для своего сайта и медиа-платформы

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Старый Сегодня, 17:20
#1
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Компания Brit + Co привлекла $15 млн. для своего сайта и медиа-платформы
Brit + Co, медиа стартап, основанный Бритой Морин, привлек $15 млн в раунде, возглавленном Verizon Ventures. Экс-президент Uber и операционный директор Target Джефф Джонс присоединится к стартапу в качестве консультанта.
Brit + Co, расположенный в Сан - Франциско планирует использовать средства для расширения своего цифрового контента рассчитанного на женщин. А также средства пойдут на создание фирменных товаров в партнерстве с Target.
Brit + Co «позволяет женщинам включать больше творчества в каждый аспект их жизни,» говорит Морин. Она характеризует бренд как «журнальную версию Pinterest.»
Она сказала, что они планируют добавить видео-уроки по цене $20- $50. «Каллиграфия, кодирование, и как начать свой бизнес» - это только малая часть категорий.
Доходы от видео наряду с тем, что предлагает Target, подвигают стартап ближе к прибыльности по словам Морин. Она думает, что они находятся на пути к этой цели и достигнут прибыльности в ближайшие год-два.
Веб-сайт и социальные медиа-платформы Brit + Co ежемесячно посещает 125 миллионов человек. Около 70% посетителей из США.
В настоящее время компания насчитывает более 100 сотрудников, большинство из которых находятся в главном офисе в Сан-Франциско.Кроме того, стартап присутствует в Нью-Йорке.

До этого раунда Brit + Co привлек более $27 млн. финансирования от Intel Capital, Lerer Hippeau Ventures и Мариссы Майер.
Переведено специально для форума mmgp: https://techcrunch.com/2017/05/18/br...dise-business/

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