|
Форекс налоги Украина
Здравствуйте всем форумчанам, подскажите кто и как платит налоги, платит вообще с прибыли на Forex. Например, на Альпари такого не заметил с карты полнил на карту вывел один минус комиссий за конвертацию, а также брокеры которые делают письменное соглашение и если выводишь больше чем заводишь то на разнию действует ставка подоходного налога 18% и военного сбора 1,5, вместе 19 5%.
А если оформиться на упрощенную систему налогообложения? Возможно торговать на с прощены системе? Какие КВЕД нужно?