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Форекс налоги Украина

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Старый Сегодня, 17:05
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Интересующийся
 
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Регистрация: 01.11.2015
Сообщений: 7
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УГ: 0
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Форекс налоги Украина
Здравствуйте всем форумчанам, подскажите кто и как платит налоги, платит вообще с прибыли на Forex. Например, на Альпари такого не заметил с карты полнил на карту вывел один минус комиссий за конвертацию, а также брокеры которые делают письменное соглашение и если выводишь больше чем заводишь то на разнию действует ставка подоходного налога 18% и военного сбора 1,5, вместе 19 5%.

А если оформиться на упрощенную систему налогообложения? Возможно торговать на с прощены системе? Какие КВЕД нужно?
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