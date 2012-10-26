Банкротства 80% банков признали криминальными

Согласно заявления Агентства по страхованию вкладов банкротства 80% банков, лишенных лицензии Центробанка РФ носят криминальный характер.
Проверки Центробанком проблемных банков выявили многочисленные нарушения, имеющие признаки уголовных преступлений, совершенных руководителями или собственниками банков. Среди выявленных нарушений, вывод активов банков, уменьшение ликвидных резервов, выдача кредитов подставным организациям без намерения их погасить, отмывание денежных средств.
Все эти денежные махинации, совершенные руководством банков в итоге приводят к тому, что банк не может выполнить свои обязательства перед вкладчиками и юридическими лицами, которые имеют счета в банке. В результате страдают кредиторы банка. И если вклады физических лиц частично застрахованы Агентством по страхованию вкладов, то юридические лица остаются перед махинациями банков беззащитными. Как заявили в Агентстве страхования вкладов у лишенных лицензий банков не достаточно денежных средств и ликвидных активов, чтобы удовлетворить требования кредиторов, даже частично.
В Агентстве страхования вкладов в настоящее время находится более 4.5 тысячи дел о банкротстве должников ликвидированных банков. Общая сумма требований составляет более 400 миллиардов рублей.
Размер потерь, понесенных государством в связи с выплатой страховых компенсаций вкладчикам, потерявшим деньги в проблемных банках за 2016 год превысил 100 миллиардов рублей.
Всего за 2016 год вкладчики закрытых банков получили от Агентства по страхованию вкладов 591 миллиард рублей страховых выплат, что на 60% больше, чем годом ранее. В 2016 году 93 банка были лишены лицензии Центробанком. В 2015 году также 93 банка лишились лицензии. Помимо депозитов физических лиц, которые частично были застрахованы Агентством по страхованию вкладов, в лишенных лицензии банков находились средства юридических лиц, которые не были даже частично компенсированы. А с учетом того, что в 80% случаев руководство лишенных лицензии банков сознательно вело свой банк к лишению лицензии и вывело все средства и ликвидные активы из проблемного банка, то у юридических лиц минимальные шансы на возврат потерянных денежных средств.
Так как юридические лица не попадают под программу страхования Агентство по страхованию вкладов не сообщает информации сколько потеряли юридические лица от преступных махинаций "лопнувших" банков и как это повлияло на экономическую ситуацию в регионах, где находились проблемные банки и в целом по стране.
Наибольший размер выявленных в результате проверки ЦБ хищений в одном банке составил 140 миллиардов рублей, недостачу которых выявил регулятор при лишении лицензии Татфондбанка в Казани в 2017 году.
Специально для mmgp.ru
По материалам
https://lenta.ru/news/2017/05/18/bankruptcy/