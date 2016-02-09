Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
За каждого нового MMGP-зависимого мы заплатим 5 поинтов!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 411,059 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Aporeto привлек $11,2 млн. для создания более безопасного облака

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:51
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 16:52
#1
Любитель
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Чернигов
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 09.02.2016
Сообщений: 829
Благодарностей: 81
УГ: 1
КП: 0.084
подарки
Aporeto привлек $11,2 млн. для создания более безопасного облака
После того как всю неделю заголовки СМИ пестрели сообщениями о хакерских атаках, которые заблокировали сотни тысяч компьютеров с дальнейшим вымогательством денег за разблокирование, Aporeto привлек $11,2 млн., чтобы помочь создать облако со встроенной безопасностью.
Новые облачные архитектуры, такие как разные микросервисы развертывают приложения в модульных, автономных блоках, которые работают иначе чем традиционные технологии. Безопасность Aporeto опирается на новые модели, защищая отдельное приложение, а не обеспечивая безопасность всей системы. По словам генерального директора Aporeto Дмитрия Стилиэдиса если система выключена или нарушен брандмауэр, приложения могут безопасно жить в любом месте публичного облака.
«Проблема безопасности компьютеров все ближе подбирается к домам. «Я не хочу послыть паникером, но думаю, что мы видим только верхушку айсберга. Число киберинцидентов в ближайшие годы будет только расти. А первопричина, если говорить о том как бизнес подходит к разработке программного обеспечения, то безопасность часто последнее, на что они обращают внимание».
Целью Aporeto является упрощение безопасности программного обеспечения, так чтобы это не было обременительно для разработчиков. Чем меньше сложностей, связанных с безопасностью, тем более вероятно, что она будет развернута.
Недавние инциденты взлома вносят свой вклад в ощущение того, что облака, которые ИТ-менеджеры не так давно считали слишком рискованными, сейчас более безопасны, чем традиционные архитектуры программного обеспечения.
“Есть фундаментальные изменения в мышлении, которые принесли новую дисциплину и улучшили уровень безопасности”, - говорит Стадидис. “Объем усилий, которые Amazon или Google вкладывают в безопасность своих центров обработки данных - это гораздо больше, чем может позволить себе какая-либо отдельно взятая компания”.

Лид-инвестором в раунде выступил Norwest Venture Partners, также участие принял Wing Venture Capital, тот же фонд, который инвестировал в Aporeto в посевном раунде 2015 года $3.3 млн. Aporeto будет использовать финансирование, чтобы помочь построить коммерческую версию Trireme, продукта безопасности с открытым исходным кодом, который стартап запустил в ноябре.
Переведено специально для форума mmgp:

__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
TTLuck2017 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:51
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Multiply Labs привлек $2.7 миллиона для создания индивидуальных нутрицевтиков inik1080 Горячие новости 0 02.05.2017 16:22
Axial3D привлек £530 000 для создания медицинских 3D-моделей inik1080 Новости в мире финансов и инвестиций 0 05.04.2017 23:44
Crypt TV привлек $3.5 миллиона для создания видео-страшилок inik1080 Новости в мире финансов и инвестиций 13 19.03.2017 00:22
Zappar привлек $3.75 млн. для инструментов создания AR и VR TTLuck2017 Новости в мире финансов и инвестиций 0 23.02.2017 18:34
Стартап Utrip привлек $4 млн для создания AI-сервиса по планированию путешествий Tigrenish Новости в мире финансов и инвестиций 0 21.02.2017 11:50

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар TYCAH
НБУ целесообразно воздержаться от повышения учетной ставки
От TYCAH в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар pilot10
Нацбанк Украины: в стране начался масштабный кризис
От pilot10 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар bizneser
Coinbase добавили поддержку Ethereum
От bizneser в разделе «Новости криптовалют»
Аватар Paniker
Подробная инструкция для начинающих SEO
От Paniker в разделе «Вопросы по маркетингу от новичков»
Аватара нет
Как использовать карту для получения эл.денег
От raztai в разделе «Кредитные и дебетовые карты»
Аватар Rentier
Акции Alibaba превзошли Facebook по размеру капитализации в первый день торгов
От Rentier в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
411,059
Тем
470,086
Сообщений
11,622,478

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube