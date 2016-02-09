Aporeto привлек $11,2 млн. для создания более безопасного облака
После того как всю неделю заголовки СМИ пестрели сообщениями о хакерских атаках, которые заблокировали сотни тысяч компьютеров с дальнейшим вымогательством денег за разблокирование, Aporeto привлек $11,2 млн., чтобы помочь создать облако со встроенной безопасностью.
Новые облачные архитектуры, такие как разные микросервисы развертывают приложения в модульных, автономных блоках, которые работают иначе чем традиционные технологии. Безопасность Aporeto опирается на новые модели, защищая отдельное приложение, а не обеспечивая безопасность всей системы. По словам генерального директора Aporeto Дмитрия Стилиэдиса если система выключена или нарушен брандмауэр, приложения могут безопасно жить в любом месте публичного облака.
«Проблема безопасности компьютеров все ближе подбирается к домам. «Я не хочу послыть паникером, но думаю, что мы видим только верхушку айсберга. Число киберинцидентов в ближайшие годы будет только расти. А первопричина, если говорить о том как бизнес подходит к разработке программного обеспечения, то безопасность часто последнее, на что они обращают внимание».
Целью Aporeto является упрощение безопасности программного обеспечения, так чтобы это не было обременительно для разработчиков. Чем меньше сложностей, связанных с безопасностью, тем более вероятно, что она будет развернута.
Недавние инциденты взлома вносят свой вклад в ощущение того, что облака, которые ИТ-менеджеры не так давно считали слишком рискованными, сейчас более безопасны, чем традиционные архитектуры программного обеспечения.
“Есть фундаментальные изменения в мышлении, которые принесли новую дисциплину и улучшили уровень безопасности”, - говорит Стадидис. “Объем усилий, которые Amazon или Google вкладывают в безопасность своих центров обработки данных - это гораздо больше, чем может позволить себе какая-либо отдельно взятая компания”.
Лид-инвестором в раунде выступил Norwest Venture Partners, также участие принял Wing Venture Capital, тот же фонд, который инвестировал в Aporeto в посевном раунде 2015 года $3.3 млн. Aporeto будет использовать финансирование, чтобы помочь построить коммерческую версию Trireme, продукта безопасности с открытым исходным кодом, который стартап запустил в ноябре.