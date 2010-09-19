Медицинский робототехнический стартап Robocath привлек €4,7 млн инвестиций

Медицинский робототехнический стартап Robocath из французского города Руан, который разрабатывает и создает уникальные инновационные решения для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, привлек венчурные инвестиции в размере 4,7 миллиона евро (5,2 миллиона долларов).
Текущий инвестиционный раунд возглавили венчурные компании M Capital и Normandie Participations. Кроме того, в данном финансировании участвовали действующие инвесторы Go Capital и NCI.
Компания Robocath, которая уже привлекла в 2013-2015 годах в общей сложности 1,8 миллиона евро (2 миллиона долларов), а также получила от французского государственного инвестиционного банка Bpifrance и других организаций 1,6 миллиона евро (1,8 миллиона долларов) государственной помощи, планирует использовать полученные средства для своего дальнейшего активного развития.
Основанный в 2009 году нейрорентгенологом доктором Филиппом Бенте – руководителем данного стартапа, Robocath разрабатывает и создает уникальные роботизированные решения для улучшения управления эндоваскулярными процедурами, выполняемыми при лечении различных сердечно-сосудистых заболеваний.
В настоящее время на стадии производства и в процессе регистрации собственной торговой марки находится первая роботизированная платформа компании R-one, которая представляет собой огромный прорыв в интервенционной кардиологии. Улучшая уход за пациентами и значительно уменьшая подверженность врачей рентгеновскому облучению, которое в настоящее время вызывает многие серьезные заболевания, R-one приносит огромную пользу для всей системы здравоохранения.
Фактически это интегрированная платформа робототехники, которая имеет 20 зарегистрированных международных патентов и позволяет врачам дистанционно управлять различными медицинскими устройствами с помощью панели управления, расположенной рядом с операционным столом. Этот уникальный продукт основан на двух ключевых технологиях: R-grasp, которая с максимальной точностью воспроизводит любые движения рук (например, вращение и одновременное перемещение), и SecurAccess, обеспечивающая высокую надежность и безопасность во время всех медицинских процедур.
В настоящее время в компании Robocath работает около 20 сотрудников.
Перевод специально для форума MMGP.ru
http://www.finsmes.com/2017/05/roboc...n-funding.html
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