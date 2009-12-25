Сайт Ripple дает сбой после помещения в карантин 55 млрд XRP

Сайт Ripple в настоящее время не работает, что происходит через два дня после того, как платформа заявила, что отправит на карантин 55 млрд XRP (14 млрд $) для обеспечения “определенности на рынке”.
В настоящее время веб-сайт Ripple при попытке входа сообщает об ошибке “502 Bad Gateway”.
В PR-материале в блоге представители Ripple пишут:
“Предоставляя инвесторам предсказуемый график поставок, мы предупреждаем любые вопросы или опасения по поводу крупномасштабной продажи XRP, которая может снизить цены”.
Ripple будет использовать функцию условного депонирования для выпуска одного миллиарда XRP в месяц для “использования” с любыми неизрасходованными монетами, помещенными обратно в карантин.
Этот шаг навлек на платформу дальнейшую критику, комментаторы повторили обвинения в отсутствии децентрализации, которые преследовали проект с момента его создания.
“Тот факт, что Ripple может запереть 14 млрд $, сам по себе показывает, что рыночная капитализация XRP в 16 млрд $ – не тот показатель, о котором вам следует беспокоиться”, – заявил в ответ на новости главный биткойн-разработчик Питер Тодд.
Стоимость токена XRP от Ripple ранее экспоненциально увеличивалась, показав прирост почти на 500 процентов за считанные недели.
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