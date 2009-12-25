Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Деньги - инструмент, с которым нужно уметь обращаться. MMGP
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 411,059 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Сайт Ripple дает сбой после помещения в карантин 55 млрд XRP

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, LiteCoin, PPCoin и прочих подобных p2p валютах
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:51
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 16:26
#1
Топ Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Kazakhstan
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 25.12.2009
Сообщений: 17,158
Благодарностей: 8,814
УГ: 4
КП: 0.150
подарки
награды Волшебный горшочек 
Сайт Ripple дает сбой после помещения в карантин 55 млрд XRP

Сайт Ripple в настоящее время не работает, что происходит через два дня после того, как платформа заявила, что отправит на карантин 55 млрд XRP (14 млрд $) для обеспечения “определенности на рынке”.

В настоящее время веб-сайт Ripple при попытке входа сообщает об ошибке “502 Bad Gateway”.

В PR-материале в блоге представители Ripple пишут:

“Предоставляя инвесторам предсказуемый график поставок, мы предупреждаем любые вопросы или опасения по поводу крупномасштабной продажи XRP, которая может снизить цены”.

Ripple будет использовать функцию условного депонирования для выпуска одного миллиарда XRP в месяц для “использования” с любыми неизрасходованными монетами, помещенными обратно в карантин.

Этот шаг навлек на платформу дальнейшую критику, комментаторы повторили обвинения в отсутствии децентрализации, которые преследовали проект с момента его создания.

“Тот факт, что Ripple может запереть 14 млрд $, сам по себе показывает, что рыночная капитализация XRP в 16 млрд $ – не тот показатель, о котором вам следует беспокоиться”, – заявил в ответ на новости главный биткойн-разработчик Питер Тодд.

Стоимость токена XRP от Ripple ранее экспоненциально увеличивалась, показав прирост почти на 500 процентов за считанные недели.

Подписывайтесь на Bitnovosti в telegram!

Делитесь вашим мнением об этой новости в комментариях.

Источник
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Заказываю рефбек тут }}} Profit Hunters {{{ Все мои депозиты под страховкой!
100% прибыли I Кешбэк до 15% I ХАЛЯВА Please!
pilot10 вне форума  
Сказали спасибо 2 раз(а):
curators (Сегодня), E-V-G-E-N-Y (Сегодня)
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:51
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Российские миллиардеры разбогатели на $29 млрд после победы Трампа NikofAlex Новости в мире финансов и инвестиций 2 10.01.2017 00:15
Резервы ЦБ снизились на $6 млрд после победы Трампа Анна Чернобай Новости в мире финансов и инвестиций 8 29.11.2016 07:55
5 Фактов о ALIBABA GROUP после IPO в $25 МЛРД Alex077 Новости в мире финансов и инвестиций 0 26.10.2015 18:34
МВФ: Украина получит $15,4 млрд после снижения долга Save83 Новости в мире финансов и инвестиций 0 10.03.2015 13:14
(Карантин) Лохотрон или нет? VintProg Список интернет мошенников 5 19.09.2013 20:30

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар MonitoringFF
sushi-town.biz - Sushi-Town
От MonitoringFF в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ: псевдоинвестиции»
Аватара нет
Robus Fund - robusfund.com
От andrey56 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар SPROUSE
reykey.io - РефБек 80%
От SPROUSE в разделе «Реферальные и страховые предложения»
Аватара нет
Запуск новой партнёрки
От affiliatesys в разделе «Партнерские программы»
Аватар dengov
Москвич продает первый iPhone за $20 000 - инвестиция или глупость?
От dengov в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар nlobp
ООО Атикон - aticon-invest.ru
От nlobp в разделе «Каталог Брокеров»
.     
Пользователей
411,059
Тем
470,086
Сообщений
11,622,480

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube