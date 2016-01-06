veranika55 Профессионал

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В России зафикцирован рост долговой нагрузки у работников всех отраслей экономики



По данным Национального бюро кредитных историй во всех показателях экономики России зафиксирован рост долговой нагрузки населения.



В целом по всей России долговая нагрузка населения за последние полгода возросла на 2.5% и составила в общей сложности 25.2%. Это означает, что каждый средне статический гражданин России ежемесячно из своей оплаты должен отдавать 25.2% для обслуживания процентов по долгу.



Больше всего долговая нагрузка за последние 6 месяцев выросла у менеджеров по продажам. За последние полгода их расходы по обслуживанию и оплате по всем своим кредитам возросли на 10.4%. На втором месте оказались предприниматели с ростом долговой нагрузки на 9.2%. Данная информация говорит о том, что за последние полгода больше всего пострадали представители именно этих двух профессий. У них больше всего сократились доходы, а следовательно возросла и долговая нагрузка. Ведь зарплата у людей сократилась, а следовательно им приходится все большую и большую часть своих доходов отдавать банку на обслуживание действующих кредитов. Часто такая сложная ситуация вынуждает население брать новые кредиты, что только усиливает долговую кабалу. Также сильно уменьшились за последние 6 месяцев доходы у работников туристической индустрии. Их долговая нагрузка возросла на 9%.



А вот меньше всего пострадали юристы - рост долговой нагрузки составил 2.9%, работники рекламы - 3.6% и кадровики - 4.6%.



По состоянию на 1 мая тяжелее всего бремя долговой нагрузки легло на работников транспортных услуг. Каждый месяц 36.8% от своей зарплаты они вынуждены отдавать банкам для обслуживания своих кредитов. На втором месте охранники, они "отстегивают" банкам 36.6% от зарплаты. А замыкают тройку учителя. На фоне невысоких доходов они еще вынуждены каждый месяц отдавать кредитным учреждениям 35% от своих и так не очень высоких заработков.



Легче всего обслуживание долгов для населения, занятого в сфере телекоммуникаций - 16.8%, информационных технологий - 18.1% и в сфере рекламы - 23.5%. Это прежде всего объясняется высокими заработками в данных сферах.



Самая серьезная долговая нагрузка у учителей в Липецкой области. Они 55.7% своей зарплаты ежемесячно отдают на погашение кредитов. Чуть легче приходится транспортникам из Ивановской области, которые ежемесячно перечисляют кредитным учреждениям - 55.1% от зарплаты. И на третьем месте по трудностям неподъемных долгов банковские работника Забайкальского края, которые отдают банкам 54.6% от заработков. Банки не щадят даже своих сотрудников.



Специально для mmgp.ru





По материалам

https://www.nbki.ru/press/pressrelease/?id=20816



https://text.ru/antiplagiat/591d8966da8c1 По данным Национального бюро кредитных историй во всех показателях экономики России зафиксирован рост долговой нагрузки населения.В целом по всей России долговая нагрузка населения за последние полгода возросла на 2.5% и составила в общей сложности 25.2%. Это означает, что каждый средне статический гражданин России ежемесячно из своей оплаты должен отдавать 25.2% для обслуживания процентов по долгу.Больше всего долговая нагрузка за последние 6 месяцев выросла у менеджеров по продажам. За последние полгода их расходы по обслуживанию и оплате по всем своим кредитам возросли на 10.4%. На втором месте оказались предприниматели с ростом долговой нагрузки на 9.2%. Данная информация говорит о том, что за последние полгода больше всего пострадали представители именно этих двух профессий. У них больше всего сократились доходы, а следовательно возросла и долговая нагрузка. Ведь зарплата у людей сократилась, а следовательно им приходится все большую и большую часть своих доходов отдавать банку на обслуживание действующих кредитов. Часто такая сложная ситуация вынуждает население брать новые кредиты, что только усиливает долговую кабалу. Также сильно уменьшились за последние 6 месяцев доходы у работников туристической индустрии. Их долговая нагрузка возросла на 9%.А вот меньше всего пострадали юристы - рост долговой нагрузки составил 2.9%, работники рекламы - 3.6% и кадровики - 4.6%.По состоянию на 1 мая тяжелее всего бремя долговой нагрузки легло на работников транспортных услуг. Каждый месяц 36.8% от своей зарплаты они вынуждены отдавать банкам для обслуживания своих кредитов. На втором месте охранники, они "отстегивают" банкам 36.6% от зарплаты. А замыкают тройку учителя. На фоне невысоких доходов они еще вынуждены каждый месяц отдавать кредитным учреждениям 35% от своих и так не очень высоких заработков.Легче всего обслуживание долгов для населения, занятого в сфере телекоммуникаций - 16.8%, информационных технологий - 18.1% и в сфере рекламы - 23.5%. Это прежде всего объясняется высокими заработками в данных сферах.Самая серьезная долговая нагрузка у учителей в Липецкой области. Они 55.7% своей зарплаты ежемесячно отдают на погашение кредитов. Чуть легче приходится транспортникам из Ивановской области, которые ежемесячно перечисляют кредитным учреждениям - 55.1% от зарплаты. И на третьем месте по трудностям неподъемных долгов банковские работника Забайкальского края, которые отдают банкам 54.6% от заработков. Банки не щадят даже своих сотрудников.Специально для mmgp.ruПо материалам

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