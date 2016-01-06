Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
MMGP за всё платит! Даже за новых пользователей.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 411,048 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

В России зафикцирован рост долговой нагрузки у работников всех отраслей экономики

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:20
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:49
#1
Профессионал
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.01.2016
Сообщений: 3,304
Благодарностей: 1,673
УГ: 21
КП: 0.101
подарки
В России зафикцирован рост долговой нагрузки у работников всех отраслей экономики


По данным Национального бюро кредитных историй во всех показателях экономики России зафиксирован рост долговой нагрузки населения.

В целом по всей России долговая нагрузка населения за последние полгода возросла на 2.5% и составила в общей сложности 25.2%. Это означает, что каждый средне статический гражданин России ежемесячно из своей оплаты должен отдавать 25.2% для обслуживания процентов по долгу.

Больше всего долговая нагрузка за последние 6 месяцев выросла у менеджеров по продажам. За последние полгода их расходы по обслуживанию и оплате по всем своим кредитам возросли на 10.4%. На втором месте оказались предприниматели с ростом долговой нагрузки на 9.2%. Данная информация говорит о том, что за последние полгода больше всего пострадали представители именно этих двух профессий. У них больше всего сократились доходы, а следовательно возросла и долговая нагрузка. Ведь зарплата у людей сократилась, а следовательно им приходится все большую и большую часть своих доходов отдавать банку на обслуживание действующих кредитов. Часто такая сложная ситуация вынуждает население брать новые кредиты, что только усиливает долговую кабалу. Также сильно уменьшились за последние 6 месяцев доходы у работников туристической индустрии. Их долговая нагрузка возросла на 9%.

А вот меньше всего пострадали юристы - рост долговой нагрузки составил 2.9%, работники рекламы - 3.6% и кадровики - 4.6%.

По состоянию на 1 мая тяжелее всего бремя долговой нагрузки легло на работников транспортных услуг. Каждый месяц 36.8% от своей зарплаты они вынуждены отдавать банкам для обслуживания своих кредитов. На втором месте охранники, они "отстегивают" банкам 36.6% от зарплаты. А замыкают тройку учителя. На фоне невысоких доходов они еще вынуждены каждый месяц отдавать кредитным учреждениям 35% от своих и так не очень высоких заработков.

Легче всего обслуживание долгов для населения, занятого в сфере телекоммуникаций - 16.8%, информационных технологий - 18.1% и в сфере рекламы - 23.5%. Это прежде всего объясняется высокими заработками в данных сферах.

Самая серьезная долговая нагрузка у учителей в Липецкой области. Они 55.7% своей зарплаты ежемесячно отдают на погашение кредитов. Чуть легче приходится транспортникам из Ивановской области, которые ежемесячно перечисляют кредитным учреждениям - 55.1% от зарплаты. И на третьем месте по трудностям неподъемных долгов банковские работника Забайкальского края, которые отдают банкам 54.6% от заработков. Банки не щадят даже своих сотрудников.

Специально для mmgp.ru


По материалам
https://www.nbki.ru/press/pressrelease/?id=20816

https://text.ru/antiplagiat/591d8966da8c1
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Все новинки в одном месте. CryptoFinance.Trade.
CMETraders. Carbon7. Reborn.
Последний раз редактировалось veranika55; Сегодня в 15:53.
veranika55 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:20
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Минфин предложил ввести индикаторы долговой нагрузки россиян Артем Захаров Новости в мире финансов и инвестиций 1 21.02.2017 13:42
У производителя iPhone почти всех работников заменят роботами Еvgeniwolf Новости технологий и интернета 17 08.01.2017 22:52
Рост экономики в России ожидается с конца 2016 года Smirnov Nikolay Новости в мире финансов и инвестиций 2 30.06.2016 20:13
АКРА спрогнозировало рост экономики России до 2020 г Smirnov Nikolay Новости в мире финансов и инвестиций 0 29.06.2016 03:42
Китай ожидает рост экономики на 6,5-7%. Horobor Новости в мире финансов и инвестиций 3 05.03.2016 12:38

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Magic-Money.net - Умножаем ваши деньги
От Алексей Иванович в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар billgeits2010
ПАММ-счет doktor: 5002124 (Panteon-finance)
От billgeits2010 в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватара нет
creativebux.ru - минималка 1р.
От krisler в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар pozitiv
Интернет-флешмоб помог злоумышленнику ограбить банк
От pozitiv в разделе «Банковский форум»
Аватар Rentier
Телевизор как обои ! LG Display рассчитывают на высокую прибыль с продаж новинки
От Rentier в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватара нет
Выдаю онлайн кредиты до 80$
От InvestMD в разделе «Архив: Прием лимитов доверия»
.     
Пользователей
411,048
Тем
470,067
Сообщений
11,622,070

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube