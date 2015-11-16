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Стартап Qupital привлёк $2млн в платформу помогающую малому бизнесу с финансированием



Как сообщило онлайн-издание TechCrunch, финтех стартап из Гонконга Кюпитал ("



А еще в этом раунде финансирования приняли участие компания оказывающая финансовые консультации DRL Capital и консультационная группа Aria Group.



Сообщается, что стартап Qupital занимается решением проблемы, с которой сталкиваются "25 процентов" малых и средний предприятий в Гонконге: это неоплаченные счета.



Не является секретом, что огромный процент наличного оборота средств блокируется в неоплаченных инвойсах (счетах) и разблокировка этих средств порой может занять до 90 дней, что реально мешает компаниям управлять их бизнесом.



Qupital, пытаясь исправить такое положение дел, оказывает помощь в предоставлении таким компаниям денежных ссуд от сторонних инвесторов, которые покрывают при этом приблизительно 80-95% стоимости счёта и эту помощь он оказывает при помощи своей онлайн-платформы, связывающей малые и средние предприятия Гонконга с потенциальными инвесторами.



По словам руководства этого стартапа, они планируют использовать поступившие средства для расширения мест своего географического присутствия и для дальнейшего развития продукта.



Сосредотачивая свои основные усилия на местном рынке, одновременно Qupital, по словам его руководителя г-на Энди Чана (Andy Chan), ищет реальные возможности выхода на новые рынки как, например: Вьетнам, Тайвань и Таиланд и они сделают это как только будут привлечены новые средства в раунде финансирования серии "A".



А кроме того, этот стартап планирует уже в скором времени создать свою систему поддержки финансирования заказов и запустит на своей онлайн-платформе дополнительные функции, которые дадут возможность инвесторам автоматически переводить средства в пользу компаний.



Qupital был запущен в августе 2016 года и его основателями являются г-н Чан (Chan) и Уинстон Вонг (Winston Wong). И руководство этого стартапа утверждает, что их сотрудники с момента запуска компании уже обработали 80 коммерческих сделок общей стоимостью более 2 млн долл. США.



Взимая от 0.25 до 0.75% от общей стоимости инвойса, тем самым стартап монетизирует свою деятельность на этом рынке, и помимо этого он ещё и берёт себе 20% от чистой прибыли, полученной инвесторами.



Qupital также рассчитывает получать налоговые возвраты в размере около 1% в месяц и в его планах стоит достижение безубыточности в течение ближайших 18 месяцев своей работы и для этого он будет увеличивать свою клиентскую базу и дальше.



И по словам г-на Чана: "Я иду по стопам своего друга, который ранее работал по такому же профилю в уже ныне не существующей американской компании "Receivables Exchange", ну и также в Европе есть подобные компании, как мы сейчас.



"Немного позднее я увидел, что и в Гонконге есть определенные возможности в этом плане, потому что здесь работает множество торговых компаний, а также малых и средних предприятий, у которых порой недостаточно вариантов, чтобы прокредитоваться в банках для покрытия своих потребностей в капитале" - подчеркнул он.



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Перевод специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/591d819e796e7 Как сообщило онлайн-издание TechCrunch, финтех стартап из Гонконга Кюпитал (" Qupital ") в течение своего последнего раунда посевного финансирования привлёк 2 млн долл. США и эти средства поступили от венчурной компании из Гонконга MindWorks Ventures, а также от некоммерческой организации Alibaba Entrepreneurs Fund.А еще в этом раунде финансирования приняли участие компания оказывающая финансовые консультации DRL Capital и консультационная группа Aria Group.Сообщается, что стартап Qupital занимается решением проблемы, с которой сталкиваются "25 процентов" малых и средний предприятий в Гонконге: это неоплаченные счета.Не является секретом, что огромный процент наличного оборота средств блокируется в неоплаченных инвойсах (счетах) и разблокировка этих средств порой может занять до 90 дней, что реально мешает компаниям управлять их бизнесом.Qupital, пытаясь исправить такое положение дел, оказывает помощь в предоставлении таким компаниям денежных ссуд от сторонних инвесторов, которые покрывают при этом приблизительно 80-95% стоимости счёта и эту помощь он оказывает при помощи своей онлайн-платформы, связывающей малые и средние предприятия Гонконга с потенциальными инвесторами.По словам руководства этого стартапа, они планируют использовать поступившие средства для расширения мест своего географического присутствия и для дальнейшего развития продукта.Сосредотачивая свои основные усилия на местном рынке, одновременно Qupital, по словам его руководителя г-на Энди Чана (Andy Chan), ищет реальные возможности выхода на новые рынки как, например: Вьетнам, Тайвань и Таиланд и они сделают это как только будут привлечены новые средства в раунде финансирования серии "A".А кроме того, этот стартап планирует уже в скором времени создать свою систему поддержки финансирования заказов и запустит на своей онлайн-платформе дополнительные функции, которые дадут возможность инвесторам автоматически переводить средства в пользу компаний.Qupital был запущен в августе 2016 года и его основателями являются г-н Чан (Chan) и Уинстон Вонг (Winston Wong). И руководство этого стартапа утверждает, что их сотрудники с момента запуска компании уже обработали 80 коммерческих сделок общей стоимостью более 2 млн долл. США.Взимая от 0.25 до 0.75% от общей стоимости инвойса, тем самым стартап монетизирует свою деятельность на этом рынке, и помимо этого он ещё и берёт себе 20% от чистой прибыли, полученной инвесторами.Qupital также рассчитывает получать налоговые возвраты в размере около 1% в месяц и в его планах стоит достижение безубыточности в течение ближайших 18 месяцев своей работы и для этого он будет увеличивать свою клиентскую базу и дальше.И по словам г-на Чана: "Я иду по стопам своего друга, который ранее работал по такому же профилю в уже ныне не существующей американской компании "Receivables Exchange", ну и также в Европе есть подобные компании, как мы сейчас."Немного позднее я увидел, что и в Гонконге есть определенные возможности в этом плане, потому что здесь работает множество торговых компаний, а также малых и средних предприятий, у которых порой недостаточно вариантов, чтобы прокредитоваться в банках для покрытия своих потребностей в капитале" - подчеркнул он.Перевод специально для mmgp.ru источник

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