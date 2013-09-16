Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Вебинар: Как ускорить настройку Яндекс.Директа в 3 раза?

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Старый Сегодня, 15:12
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 31.03.2017
Сообщений: 7
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Вебинар: Как ускорить настройку Яндекс.Директа в 3 раза?
Всем привет!

Приглашаю на бесплатный вебинар, который будет 18 мая в 19:00

Как ускорить настройку Яндекс.Директа в 3 раза?

На вебинаре вы узнаете:

  • Как пересекать слова и не допускать базовых ошибок
  • Как быстро пропарсить слова вглубь
  • Принципы быстрой очистки от минус-слов
  • Как за 10 минут написать 10.000 объявлений по схеме 1 ключ = 1 группа объявлений и заголовок длиной 56 символов
  • Как быстро пройти все этапы для тестирования тематики через Яндекс.Директ

Зарегистрироваться можно здесь
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

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