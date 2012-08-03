Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Infinite Venture | infinite-venture.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Инвестиции в интернете с Profvest.com
Важная информация
Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
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Как на одной публикации заработать $100
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#1
Мастер
 
Имя: Rishar
Пол: Мужской
Адрес: Донецк
Регистрация: 08.01.2014
Сообщений: 2,634
Благодарностей: 1,040
УГ: 0
КП: 0.699
Infinite Venture | infinite-venture.biz
Я не админ даного проекта, тема создана для ознакомления

Старт: 18.05.2017
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О ФОНДЕ


Цитата:
Infinite Venture Corporation венчурный фонд, который инвестирует в самые перспективные и высокотехнологичные команды на рынке IT технологий. Ежедневно в своей работе мы воплощаем принципы – идти на шаг впереди, быть лучшими!
Чтобы быть высокодоходным фондом для тех, кто доверяет в управление нам свои деньги, а также быть комфортным и полезным для тех, в кого мы инвестируем, мы не боимся экспериментировать и никогда не стоим на месте!

Мы предоставляем лучшие условия сделки и сотрудничества для самых талантливых предпринимателей, выбираем самые инновационные технологии и самые перспективные сегменты.
Инвестиционный фокус Infinite Venture Corporation – это международные IT и интернет компании с большим потенциалом.
УСЛОВИЯ ИНВЕСТИЦИЙ


Вариант 1. Инвестиционная Лестница. Информация изложена в таблице.
Этот вариант имеет 21 ступень инвестирования (Level 1 – Level 21).
Широкий диапазон вкладов от $1 до $100 тыс.
Плавно растущий процент прибыли от 0,9 до 2,9% в день.
Минимальный срок работы вклада 30 дней максимальный 180.

за 30 дней
L |$сумма| в день| номинал.|эффектив.
1 |1-10| 0,90%| 27,00% 30,84%
2 |10-20| 1,00%| 30,00%| 34,77%
3 |20-30| 1,10%| 33,00%| 38,82%
4 |30-50| 1,20%| 36,00%| 43,03%
5 |50-70| 1,30%| 39,00%| 47,34%
6 |70-100| 1,40%| 42,00%| 51,73%
7 |100-150| 1,50%| 45,00%| 56,31% Хит! Плюс 2% на вклад
8 |150-200| 1,60%| 48,00%| 61,04%
9 |200-300| 1,70%| 51,00%| 65,83%
10 |300-500| 1,80%| 54,00%| 70,77%
11 |500-700| 1,90%| 57,00%| 75,92%
12 |700-1000| 2,00%| 60,00%| 81,12% Хит! Плюс 2% на вклад
13 |1000-1500| 2,10%| 63,00%| 86,56%
14 |1500-2000| 2,20%| 66,00%| 92,15%
15 |2000-3000| 2,30%| 69,00%| 97,81%
16 |3000-5000| 2,40%| 72,00%| 103,72%
17 |5000-7000| 2,50%| 75,00%| 109,75% Хит! Плюс 2% на вклад
18 |7000-10000| 2,60%| 78,00% 115,97%
19 |10000-20000| 2,70%| 81,00%| 122,37%
20 |20000-50000| 2,80%| 84,00%| 128,96%
21 |50000-100000| 2,90%| 87,00%| 135,77%

Цитата:
1.После 30 дней вклад продолжит работу и станет доступен для закрытия вами в любой момент.
2.Максимальный срок работы вклада 180 дней, после чего он автоматически закрывается и средства поступают на ваш баланс аккаунта. Для продления работы вклада нужно создать новый депозит.
3.Процентные ставки по вкладу будут автоматически расти вместе с ростом тела вклада, как указано в данной таблице, переходя на новые уровни, при установке вами процента капитализации, а также пополнения депозита.
4.Калькулятор на сайте посчитает вам прибыль за 180 дней.
5.Досрочное закрытие вклада возможно через сутки после его создания, комиссия в данном случае составит -19%.
Вариант 2. Способствует интенсивному наращиванию вашего капитала.

Name| $| в день| дней| реинвест
SUPER1| 10-1000| 2,20%| 210| 100% Хит! Плюс 2% на вклад
SUPER2| 10-700| 2,10%| 200| 100% Хит! Плюс 2% на вклад
SUPER3| 10-500| 2,00%| 190| 100%

Цитата:
* Мин/макс депозит: $1-$100000
* Партнерская программа: 7%-2%-1%-0.8%-0.6%-0.4%-0.2%
* VIP Партнерская программа: 8%-3%-2%-1%-0.8%-0.6%-0.4%
и 1% от начислений ваших рефералов до 7-го уровня.
* Для Представителей: 9%-4%-3%-2%-1%-0.8%-0.6%
и 2% от начислений ваших рефералов до 7-го уровня.
Выплаты: ручные от 1 минуты до 24 часов


ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ:

[PerfectMoney] [PAYEER USD]


Цитата:
* DDoS защита: DDOS-GUARD.
* Скрипт: h-script - Licensed.
* Зарегистрированная компания.
* SSL: COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA - Valid from 12.05.2017 to 13.05.2018
Domain Registration Date: Apr 08 2016
Domain Expiration Date: Apr 07 2018
Domain Last Updated Date: May 11 2017


МОЙ ВКЛАД


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