Infinite Venture | infinite-venture.biz Я не админ даного проекта, тема создана для ознакомления



Старт: 18.05.2017 [ SSL ] [Защита от DDOS] [Dedicated server] [Dedicated IP Address]



Регистрация infinite-venture.biz



О ФОНДЕ

Цитата: Infinite Venture Corporation венчурный фонд, который инвестирует в самые перспективные и высокотехнологичные команды на рынке IT технологий. Ежедневно в своей работе мы воплощаем принципы – идти на шаг впереди, быть лучшими!

Чтобы быть высокодоходным фондом для тех, кто доверяет в управление нам свои деньги, а также быть комфортным и полезным для тех, в кого мы инвестируем, мы не боимся экспериментировать и никогда не стоим на месте!



Мы предоставляем лучшие условия сделки и сотрудничества для самых талантливых предпринимателей, выбираем самые инновационные технологии и самые перспективные сегменты.

Инвестиционный фокус Infinite Venture Corporation – это международные IT и интернет компании с большим потенциалом. УСЛОВИЯ ИНВЕСТИЦИЙ



Вариант 1. Инвестиционная Лестница. Информация изложена в таблице.

Этот вариант имеет 21 ступень инвестирования (Level 1 – Level 21).

Широкий диапазон вкладов от $1 до $100 тыс.

Плавно растущий процент прибыли от 0,9 до 2,9% в день.

Минимальный срок работы вклада 30 дней максимальный 180.



за 30 дней

L |$сумма| в день| номинал.|эффектив.

1 |1-10| 0,90%| 27,00% 30,84%

2 |10-20| 1,00%| 30,00%| 34,77%

3 |20-30| 1,10%| 33,00%| 38,82%

4 |30-50| 1,20%| 36,00%| 43,03%

5 |50-70| 1,30%| 39,00%| 47,34%

6 |70-100| 1,40%| 42,00%| 51,73%

7 |100-150| 1,50%| 45,00%| 56,31% Хит! Плюс 2% на вклад

8 |150-200| 1,60%| 48,00%| 61,04%

9 |200-300| 1,70%| 51,00%| 65,83%

10 |300-500| 1,80%| 54,00%| 70,77%

11 |500-700| 1,90%| 57,00%| 75,92%

12 |700-1000| 2,00%| 60,00%| 81,12% Хит! Плюс 2% на вклад

13 |1000-1500| 2,10%| 63,00%| 86,56%

14 |1500-2000| 2,20%| 66,00%| 92,15%

15 |2000-3000| 2,30%| 69,00%| 97,81%

16 |3000-5000| 2,40%| 72,00%| 103,72%

17 |5000-7000| 2,50%| 75,00%| 109,75% Хит! Плюс 2% на вклад

18 |7000-10000| 2,60%| 78,00% 115,97%

19 |10000-20000| 2,70%| 81,00%| 122,37%

20 |20000-50000| 2,80%| 84,00%| 128,96%

21 |50000-100000| 2,90%| 87,00%| 135,77%



Цитата: 1.После 30 дней вклад продолжит работу и станет доступен для закрытия вами в любой момент.

2.Максимальный срок работы вклада 180 дней, после чего он автоматически закрывается и средства поступают на ваш баланс аккаунта. Для продления работы вклада нужно создать новый депозит.

3.Процентные ставки по вкладу будут автоматически расти вместе с ростом тела вклада, как указано в данной таблице, переходя на новые уровни, при установке вами процента капитализации, а также пополнения депозита.

4.Калькулятор на сайте посчитает вам прибыль за 180 дней.

5.Досрочное закрытие вклада возможно через сутки после его создания, комиссия в данном случае составит -19%. Вариант 2. Способствует интенсивному наращиванию вашего капитала.



Name| $| в день| дней| реинвест

SUPER1| 10-1000| 2,20%| 210| 100% Хит! Плюс 2% на вклад

SUPER2| 10-700| 2,10%| 200| 100% Хит! Плюс 2% на вклад

SUPER3| 10-500| 2,00%| 190| 100%



Цитата: * Мин/макс депозит: $1-$100000

* Партнерская программа: 7%-2%-1%-0.8%-0.6%-0.4%-0.2%

* VIP Партнерская программа: 8%-3%-2%-1%-0.8%-0.6%-0.4%

и 1% от начислений ваших рефералов до 7-го уровня.

* Для Представителей: 9%-4%-3%-2%-1%-0.8%-0.6%

и 2% от начислений ваших рефералов до 7-го уровня. Выплаты: ручные от 1 минуты до 24 часов





ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ:



[PerfectMoney] [PAYEER USD]



Цитата: * DDoS защита: DDOS-GUARD.

* Скрипт: h-script - Licensed.

* Зарегистрированная компания.

* SSL: COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA - Valid from 12.05.2017 to 13.05.2018

Domain Registration Date: Apr 08 2016

Domain Expiration Date: Apr 07 2018

Domain Last Updated Date: May 11 2017 ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРОЕКТОМ



МОЙ ВКЛАД



