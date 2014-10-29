Компания Mail.Ru Group попала в рейтинг ТОП 100 самых инновационных компаний мира

97 место рейтинга в мире самых быстрорастущих инновационных компаний заняла Компания Mail.Ru
Американское бизнес издание Форбс предоставило собственный рейтинг этого года в котором указаны сто самых инновационных компаний по рейтингу роста. Единственным участником от России выступила компания Mail, которая взяла 97 место.
Компания Mail.Ru Group заняв 97 место рейтинга имеет капитализацию почти 5 миллиардов долларов. Согласно данным компаний каждый год за последние 5 лет вырастала в продажах в среднем около 1,8 процента.
Первую строчку взял ресурс предлагающий аренду и покупку недвижимости Rightmove, чей капитал оценивается в 4,6 миллиарда долларов. Ресурс Rightmove является топовым и обладает самым большим каталогом недвижимости Англии.
Второе место, но с большей капитализацией занял проект Dexcom. Это медицинская компания по производству препаратов контролирующие уровень глюкозы. Капитал компании 6,7 миллиарда долларов
Уникальность: 100.00%
Специально для mmgp.ru