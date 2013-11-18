Япония демонстрирует самый продолжительный рост в течение десяти лет

Япония переживает самый длительный период экономического роста за более чем за десятилетнюю историю.
Третья по величине экономика мира выросла за первые три месяца 2017 года на 2.2%, согласно официальным данным, опубликованным в четверг, 18 мая, по сравнению с 1,4% роста в предыдущем квартале.
Это пятый квартал непрерывного роста экономики Японии, что является самым длинным промежутком за период с 2006 года.
Последние цифры подтверждают, что "Японская экономика остается на твердых основаниях," сказал Наохико Баба, главный экономист Goldman Sachs в Японии. Высокая покупательская способность населения внутри страны и рост экспорта помогли стимулировать экономический рост.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пытается на протяжении последних четырех лет возродить японскую экономику при помощи амбициозной программы, получившей название "Абэномика".
В течении многих месяцев страна боролась с застоем экономики, вялым ростом и падением цен на японские товары.
ЦБ Японии пошел на крайние меры, чтобы оживить экономику, купив огромное количество японских государственных облигаций и, направив ключевую процентную ставку в отрицательную зону.
В прошлом году, правительство Абэ активизировало свои усилия чтобы стимулировать рост, предоставив большой пакет стимулирующих мер.
Но несмотря на все эти усилия, экономика все еще сталкивается с трудностями. Заработная плата японских работников растет медленно, а инфляция остается намного ниже целевого уровня Банка Японии.
Ожидается, что экономический рост замедлится во второй половине 2017 года. Аналитики Nomura также высказали сомнение в том, что рост экспорта будет продолжаться из-за снижения покупательской способности населения и стагнации экономики в других странах, особенно в США и Китае.
Многие японские компании получили выгоду из-за снижения иены по отношению к доллару в течение нескольких месяцев после победы на выборах Президента Трампа. Ослабление иены помогает экспортерам, делая товары, произведенные в Японии дешевле за рубежом.
Но если в дальнейшем ослабление доллара продолжится, японские фирмы могут потерять это преимущество, вернувшись к трудностям, с которыми они сталкивались на протяжении большей части прошлого года.
Специально для mmgp.ru
Переведено по материалам
http://money.cnn.com/2017/05/18/news...p-toplead-intl
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