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Стало известно кем подрабатывает в свободное от управления страной Король Нидерландов

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#1
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Имя: Aleksandr
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Стало известно кем подрабатывает в свободное от управления страной Король Нидерландов



Король Нидерландов - до сих пор секретно занимается своей профессиональной деятельностью

Как стало известно Монарх Нидерландов Виллем-Александр умеет и с великим удовольствие занимается пилотажем самолетов.

Король Виллем-Александр имеет лицензию на управление пассажирскими и не только летательными аппаратами уже более 5 лет. Но в последние 4 года держалось в секрете то, что в свободное время он помощником пилота в известное в Нидерландах авиакомпании KLM Cityhopper. Авиакомпания предоставляет рейсы по Европе в средних и малых самолетах. Секрет держался с коронации Виллема-Александра которая прошла в 2013 году.

В последнее время объявляя информацию перед полетом пассажиры начали узнавать своего короля, хотя тот даже не представлялся. Виллем-Александр в микрофон объявлял приветствие пассажирам от лица всего экипажа лайнера.

После узнаваемости и общения с прессой Виллем-Александр рассказал, что в скором времени пройдет курсы по повышению квалификации и сможет управлять самолетами большей вместимости, а так же дальнего следования. Вызвано желание именно путешествиями в дальние уголки мира. Виллем-Александр прервал гегемонию женского правления которая длилась более 123 лет. До его коронации в 2013, мужчине не удавалось сесть на трон уже более ста лет.

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