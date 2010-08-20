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chronobank.io - LabourHour (LH)

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chronobank.io - LabourHour (LH)


Торговый символ: LH
Год основания: 15.12.2016
Основатель: ChronoBank
Алгоритм: blockchain

ChronoBank.io – амбициозный и масштабный блокчейн-проект, который нацелен на преобразование отрасли. Он развивает концепцию stable coin ("стабильной" криптовалюты, устойчивые к колебаниям курса) предлагая LHT-токен, обеспеченный рабочей силой. Это достигается привязкой токена к цене часа рабочего времени. Каждый LHT погашается рабочей силой на сумму, эквивалентную средней в данном регионе почасовой заработной плате. Отличие от национальной валюты или золота – его не нужно хранить в защищенном месте до наступления момента погашения токена.

Преимущества:
1. Сделки совершаются непосредственно между бизнесом и людьми, без посредников.

2. Токены LH будут созданы на блокчейнах Ethereum, Waves и NEM.

3. Токены будут привязаны к средней национальной почасовой заработной плате, отличающейся стабильным ростом с очень низкой волатильностью.

4. В фиатных валютах цена токенов стабильна, позволяя пользователям использовать их в сделках, сохраняя связь со стоимостью в AUD/USD/EUR/GBP.

5. Прозрачность и открытость всех этапов жизненного цикла Labour-Hour гарантируется распределённым реестром и несколькими уровнями безопасности.

6. Токены LH будут сверх-ликвидными и доступными 24/7 благодаря пластиковым картам LH.

Сайт: chronobank.io
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