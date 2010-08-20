chronobank.io - LabourHour (LH)

Торговый символ:
LH
Год основания:
15.12.2016
Основатель:
ChronoBank
Алгоритм:
blockchain
ChronoBank.io
– амбициозный и масштабный блокчейн-проект, который нацелен на преобразование отрасли. Он развивает концепцию stable coin ("стабильной" криптовалюты, устойчивые к колебаниям курса) предлагая LHT-токен, обеспеченный рабочей силой. Это достигается привязкой токена к цене часа рабочего времени. Каждый LHT погашается рабочей силой на сумму, эквивалентную средней в данном регионе почасовой заработной плате. Отличие от национальной валюты или золота – его не нужно хранить в защищенном месте до наступления момента погашения токена.
Преимущества:
1.
Сделки совершаются непосредственно между бизнесом и людьми, без посредников.
2.
Токены LH будут созданы на блокчейнах Ethereum, Waves и NEM.
3.
Токены будут привязаны к средней национальной почасовой заработной плате, отличающейся стабильным ростом с очень низкой волатильностью.
4.
В фиатных валютах цена токенов стабильна, позволяя пользователям использовать их в сделках, сохраняя связь со стоимостью в AUD/USD/EUR/GBP.
5.
Прозрачность и открытость всех этапов жизненного цикла Labour-Hour гарантируется распределённым реестром и несколькими уровнями безопасности.
6.
Токены LH будут сверх-ликвидными и доступными 24/7 благодаря пластиковым картам LH.
Сайт: chronobank.io
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