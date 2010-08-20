komodoplatform.com - Komodo (KMD)

Торговый символ:
KMD
Год основания:
11.11.2016
Протокол генерации:
dPOW/POS
Основатель:
jl777
Алгоритм:
Equilhash
Всего монет:
200 000 000 KMD
Komodo ставит перед собой цель стать новым стандартом защиты и анонимности для криптовалют.
Преимущества
1.
Транзакции не отслеживаются при перемещении между посредниками.
2.
Механизм dPoW Komodo перерабатывает хешрейты Биткойна, делая их более эффективными.
Сайт: komodoplatform.com
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