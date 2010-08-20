Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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komodoplatform.com - Komodo (KMD)

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Модератор
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 20.08.2010
Сообщений: 6,830
Благодарностей: 3,213
УГ: 3
подарки
награды Волшебный горшочек 
komodoplatform.com - Komodo (KMD)


Торговый символ: KMD
Год основания: 11.11.2016
Протокол генерации: dPOW/POS
Основатель: jl777
Алгоритм: Equilhash
Всего монет: 200 000 000 KMD

Komodo ставит перед собой цель стать новым стандартом защиты и анонимности для криптовалют.

Преимущества
1. Транзакции не отслеживаются при перемещении между посредниками.
2. Механизм dPoW Komodo перерабатывает хешрейты Биткойна, делая их более эффективными.

Сайт: komodoplatform.com
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Метки
komodoplatform, komodoplatform обзор, komodoplatform описание, komodoplatform отзывы
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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