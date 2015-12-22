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Насколько богаты были античные богачи

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Старый Сегодня, 12:12
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Насколько богаты были античные богачи
Античные историки сообщают о несметных богатствах, захваченных Александром Македонским (правил в 336–323 годах до нашей эры) в Персии. Дважды — после битв при Иссе (333 год до нашей эры) и при Гавгамелах (331 год до нашей эры) — македоняне захватывали персидскую походную казну. Один раз в ней было 3000 талантов серебром (один талант — 26,2 килограмма), другой — 4000. Это в общей сложности 183,4 тонны серебра. Из такого количества серебра можно было отчеканить 10,5 миллионов аттических тетрадрахм — тогдашней основной торговой монеты греческого Средиземноморья. Для сравнения, на добровольно сдавшиеся города Персидской империи Александр налагал контрибуцию в 50 талантов (1,3 тонны серебра). С другой стороны, когда умер возлюбленный Александра Гефестион, на многодневные погребальные обряды было потрачено 10 тысяч талантов.

Но это ерунда по сравнению с добычей, взятой Александром в персидских столицах: в Сузах — по разным данным, 45–50 тысяч талантов, в Персеполе — 120–130 тысяч, в Экбатане — 26 тысяч. Страбон приводит общую оценку добытых сокровищ в 180 тысяч талантов — это примерно 4700 тонн серебра.

Важно помнить, что это именно денежная оценка: добыча Александра не состояла из груды серебряных слитков и монет. Там было и золото, и ювелирные изделия, и драгоценные парчи, и роскошная посуда, и оружие, и т.д. и т.п. Значительную часть этих сокровищ Александр раздаривал воинам: по 500, 600, 800 драхм отличившимся после каждой победы, всем и каждому — после взятия очередного города. А что не раздаривал — то воины сами расхищали. Те соратники Александра, кому удалось вернуться на родину, вернулись богачами.

Эти самые 4700 тонн серебра — это 2,667 миллиарда долларов по текущим ценам. Вроде бы не так и много: состояние Билла Гейтса, например, составляет 85 миллиардов долларов, Марка Цукерберга — 56,7 миллиарда. Но IV век до нашей эры — эпоха гораздо меньшей коммерциализации, деньги тогда были гораздо менее распространены и ценились гораздо выше.

Можно попробовать очень приблизительно пересчитать по паритету покупательной способности. Дневной заработок наемного работника в Афинах в IV веке до нашей эры — 2 драхмы (8,6 грамма серебра), простого пешего воина в армии Александра — около 5 драхм (21,5 грамма серебра). В среднем будем считать 15 грамм. Добыча Александра Македонского — это около 313 триллионов дневных заработков. В США официально установленный минимальный заработок — 7,25 доллара в час, то есть, при 8-часовом рабочем дне, 58 долларов в день. Те же 313 триллионов дневных заработков по 58 долларов — это, страшно сказать, 18,2 с лишним триллиона долларов.

Итого, добыча Александра Македонского — это аналог расходов бюджета современных США приблизительно за пять лет (например, в 2017 году — 3,69 триллиона долларов).

Теперь перенесемся в Древний Рим. Марк Лициний Красс (115–53 годы до нашей эры), организатор подавления восстания Спартака и участник Первого триумвирата вместе с Цезарем и Помпеем, считался богатейшим человеком Рима. Он по дешевке скупал конфискованное имущество людей, объявленных вне закона, пожарища и тому подобное, так что ему принадлежала огромная часть Рима. Он также владел серебряными рудниками, обширными сельскохозяйственными угодьями и великим множеством рабов.

Вот что пишет Плутарх («Красс», 2): «[…] первоначально Красс имел не более трехсот талантов, а когда он стал во главе государства, то, посвятив Геркулесу десятую часть своего имущества, устроив угощение для народа, выдав каждому римлянину из своих средств на три месяца продовольствия, — при подсчете своих богатств перед парфянским походом все же нашел, что стоимость их равна семи тысячам ста талантам».

Римский талант больше греческого и соответствует 32,3 килограмма серебра. То есть состояние Красса перед парфянским походом, в котором он и сгинул, составляло без малого 230 тонн серебра.

Свидетельство Плиния Старшего («Естественная история», XXXIII, 134): «Марк Красс утверждал, что состоятельным является тот, кто на свой годовой доход может содержать легион. В земельных владениях у него было вложено 200 миллионов сестерциев». Тогдашний легион — это в среднем около 3500 человек. Со времен Цезаря годовое жалованье легионера составляло 225 денариев в год, заработок поденного рабочего в Риме — денарий в день. Денарий — монета в 3,9 грамма серебра (приравнивалась к 10 ассам — мелким ходячим медным или бронзовым монетам). Стало быть, содержание легиона в год обходилось по меньшей мере в 3 тонны серебра, и именно таков должен быть годовой доход, чтобы считаться состоятельным человеком в поздней Республике.

Теперь про земельную собственность на 200 миллионов сестерциев, которой, согласно Плинию, владел Красс. Сестерций — это ходячая серебряная монета в 2,5 асса (название происходит от semis tertius — дословно «полтретьего»), или 1/4 денария, то есть чуть меньше 1 грамма серебра. Стало быть, 200 миллионов сестерциев примерно соответствуют 200 тоннам серебра. Если добавить к этому движимое имущество Красса (рабов, например), как раз и получатся примерно те же 230 тонн серебра, о которых пишет Плутарх.

В приблизительном переводе на современные деньги по паритету покупательной способности (см. выше) получается чуть меньше 3,5 миллиарда долларов.

В современной России Красс даже не вошел бы в топ-20 списка «Форбс» (в списке за 2017 год двадцатую строчку рейтинга занимает бизнесмен Михаил Гуцериев, чье состояние оценивается в 6,3 миллиарда долларов).

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