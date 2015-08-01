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Стартап Conversa привлек $8 млн. инвестиций

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Стартап Conversa привлек $8 млн. инвестиций
Медицинский стартап Conversa из Сан-Франциско, штат Калифорния, провайдер платформы для взаимодействия врачей и пациентов, привлек $8 млн. инвестиций.

Раунд возглавлял Northwell Ventures (инвестиционное подразделение Northwell Health, участие принимали Epic Ventures, HealthGrades и текущие инвесторы. В рамках сделки совет директоров стартапа пополнился новыми лицами, в его состав вошли Джозеф Шульман из Northwell Health Solutions и консультант нескольких медицинских центров и Triple Tree Capital Partners Стивен Линдсет.

Компания планирует за счет инвестиций расширить возможности своих продуктов, увеличить абонентскую базу и расширить штат сотрудников.


Conversa предоставляет своим клиентам диалоговую платформу Conversa Conversation Platform, которая направлена на улучшение взаимодействия и общения между пациентами и врачами, в частности после выписки, до или после операции, для наблюдения за хроническими больными и состоянием их здоровья, планирования встреч и плановых осмотров, а также наблюдения за приемом лекарств, соблюдением диет и предписаний по поводу образа жизни.

Платформа обеспечивает сорсинг со стороны более чем 400 биометрических устройств в сочетании с клиническими данными о пациенте, таким образом через платформу в режиме реального времени можно получить максимально полные данные для плановых корректировок по уходу и лечению пациентов по мере необходимости.


Conversa в настоящее время применяется такими медицинскими учреждениями как Northwell, Ochsner Health System, Citrus Valley Health Partners и Centura Health’s Penrose St. Francis.

Перевод специально для mmgp: url=http://www.finsmes.com/2017/05/conversa-secures-8m-in-series-a-funding.html]http://www.finsmes.com/2017/05/conversa-secures-8m-in-series-a-funding.html[/url]

https://text.ru/antiplagiat/591d40198d86c
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