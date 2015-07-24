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Стартап Spotluck прилек $4,8 млн для своего приложения скидок в ресторанах

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Стартап Spotluck прилек $4,8 млн для своего приложения скидок в ресторанах

Стартап Spotluck, расположен Батесде, штат Мэриленд, США привлек $4,8 млн для своего приложения скидок в ресторанах. Раунд возглавил Jobi Capital, также инвестиции предоставили New Dominion Angels и Rank Capital Group.



«Эти деньги будут использованы для расширения текущих рынков приложений - Вашингтона, Балтимора, Филадельфии, Нью-Джерси и Нью-Йорка - и для добавления в приложение новых платежных технологии», - сказал соучредитель Spotluck Чериан Томас. «Spotluck запущен в Балтиморе в октябре прошлого года и предлагает пользователям скидки в ресторанах в Кантоне, Федеральном холме, Феллс-Пойнте, Хэмпдене и Тоусоне.»


«Это полноцветная игра, значет это будет нелегко, это интересная дорога, но если это будет легко, все сделают это», - добавил Томас. «Таким образом, мы готовы принять вызов».

Стартап Spotluck сотрудничает с местными ресторанами для предоставления пользователям скидок в течение не популярных периодов, привлек $2 млн в виде начального финансирования в октябре 2015 года, а затем еще $1,8 млн в расширенном начальном раунде. На сегодняшний день компания привлекла $8,6 млн.

Пользователи, которые загружают приложение, «крутят» цифровое колесо, выбирающие ресторан в этом районе - от паба Looney's в Кантоне до Grano Pasta Bar в Хэмпдене. Компания также предлагает скидку до 35%, основанной на факторах влияющих на толпу, таких как день, время и погода.


Каждый ресторан оплачивает от 150 до 300 долларов США, чтобы присоединиться к платформе, а затем платить 1 доллар за каждый ужин, который поставляется со скидкой Spotluck. Ресторан также получает отзывы клиентов Spotluck и данные - например, возраст, почтовый индекс и пол - от Spotluck. Пользователи не платят ничего, чтобы загрузить или использовать приложение.


На фото: Соучредители Spotluck Томас Чериан (с лева) вместе с Брэдом Сайером

Томас Чериан вместе с Брэдом Сайером начали бизнес в июне 2014 года, на сегодня платформа выросла до более чем 1200 ресторанов в США, причем около 500 из них в Колумбии, Мэриленде и Вирджинии.

Оф. сайт стартапа - http://www.spotluck.com

Перевод специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/591d264ca16cb
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