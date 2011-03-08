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Биткоин vs доллар (BTC/USD)

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"Невозможное возможно" - авторский блог по форекс-тематике пользователя Тимон
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Биткоин vs доллар (BTC/USD)
На данный момент биткоин единственная криптовалюта на курсе которой можно спекулировать на рынке форекс. Конечно изначально никто не верил в такой взлет биткоина буквально с нуля цена уже приближается к отметке 2 тыс. долларов. И как прогнозируют многие это только начало в истории криптовалют, хотя конечно другое большинство уверенно что данный пузырь когда нибудь лопнет.

Все что касается биткоина подлежит обсуждению, а как иначе все таки такая диковинка и стоит внимательно следить за развитие ситуации вокруг курса BTC/USD для того что бы возможно уже сейчас начать торговать не самим биткоином но хотя бы заработать на колебании курса. Анализируем, прогнозируем и делимся впечатлениями о неосязаемой криптовалюте bitcoin.
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Метки
анализ биткоин, анализ криптовалюты, анализ форекс, биткоин, биткойн прогнозы, доллар, курс, форекс
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