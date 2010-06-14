Украина впервые стала финалистом Global Inclusion Awards

НБУ впервые получил международную награду за проведение мероприятий по повышению финансовой осведомленности, став финалистом международной номинации Global Money Week Awards в рамках премии Global Inclusion Awards в регионе Европы и Центральной Азии.
Организаторы премии Global Inclusion Awards - негосударственная организация Child & Youth Finance International (CYFI), Немецкое правления G20, Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) - на награждении самых успешных проектов, что произошло 3 мая 2017 в Берлине, Германия, отметили кейс Национального банка Украины.
Как отметили в CYFI, вхождение Украины в список финалистов номинации Global Money Week Awards демонстрирует важность продвижения финансовой осведомленности среди детей и молодежи и, что очень важно, - координацию мероприятий Всемирной недели денег (Global Money Week) и объединения усилий всех организаций для этой цели.
Национальный банк Украины благодарит за сотрудничество проекта Агентства США по международному развитию (USAID) в Украине "Международные партнерства ради финансового сектора" (IP-FSS), Университета банковского дела, Украинская кризисном медиа-центра, Фонда гарантирования вкладов физических лиц Украины, Независимой ассоциации банков Украина, другим учреждениям и организациями, которые присоединились к воплощению этого проекта, и начинает подготовку к Global Money Week 2018.
Напомним, в этом году центральный банк страны традиционно присоединился к мероприятиям международной учебной инициативы - Всемирной недели денег. Этот глобальный мероприятие, рассчитанное на детей и молодежь, ежегодно проводится в Украине и в более чем 130 странах мира.
С 28 по 31 марта Национальный банк Украины в партнерстве с USAID провел ряд различных мероприятий и лекций на тему финансовой осведомленности, а также представил коммуникационную кампанию «Гривна - наш символ».
В образовательных мероприятиях во время проведения Global Money Week в Украине приняли участие, 28 тыс. Детей и молодежи. Информационно-просветительской кампанией охвачено более 100 тыс. Граждан Украины.
По материалам НБУ
Финансовая грамотность начиная с детского садика - это будущее Украины. Это очень важно.