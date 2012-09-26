Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Corn Invest LTD - corninvest.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 08:03
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 18.11.2014
Сообщений: 2,624
Благодарностей: 274
УГ: 13
КП: 0.000
Corn Invest LTD - corninvest.com
Я не админ!

https://corninvest.com



Цитата:
МИР КУКУРУЗЫ
Corn Invest инвестирует в сельское хозяйство с 2007 года, наша команда имеет большой опыт в этой области, и наша цель состоит в дальнейшем расширении культивирования и быть пионером в кукурузе в штате Техас, США. Мы выращиваем превосходное качество посадки, которое производит превосходные зерна, гарантируя удовлетворительные результаты для наших клиентов. Недавно мы добавили новые посадочные площадки и новые уборочные машины для большей гибкости и более быстрой урожайности. Прогнозы Министерства сельского хозяйства США в своем первом опросе по урожаю кукурузы 2017/18 года предусматривают глобальное производство 1033,7 тонны. Фермеры с кукурузой продемонстрировали свою способность производить устойчивый и богатый урожай к 2018 году. Этот невероятный урожай обеспечивает бесконечные возможности. От возобновляемого топлива до высококачественной пищи кукуруза улучшает нашу жизнь сегодня и имеет потенциал для будущего, ограниченного только нашим воображением.
Инвестиционные планы:



Цитата:
+ 3% Daily for 45 days
Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)
Plan 1 $10.00 - $20000.00 3.00
Accept: Perfecty Money, Payeer, Bitcoin



Min Spend:10$
Max Spend : 10.000$

Наши инвестиции:
Цитата:
The amount of 50 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U2917300->U14751886. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to Corn Invest LTD User hyipregular.. Date: 04:43 18.05.17. Batch: 176410015.
.
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lynguyenchina вне форума  
Старый Сегодня, 08:12
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Warsaw
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 20.03.2017
Сообщений: 238
Благодарностей: 49
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Corn Invest LTD - corninvest.com
Редкий шлак....Мимо
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maqueen вне форума  
Старый Сегодня, 08:33
#3
Профессионал
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: краснодар
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.02.2016
Сообщений: 4,004
Благодарностей: 492
УГ: 2
КП: 0.155
подарки
Цитата:
Сообщение от maqueen Посмотреть сообщение
Редкий шлак....Мимо
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приведите хотя-бы 1 аргумент,почему Вы пришли к такому умозаключению
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rysi1967 на форуме  
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