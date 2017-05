lynguyenchina Профессионал

Corn Invest LTD - corninvest.com



https://corninvest.com







Цитата: МИР КУКУРУЗЫ

Corn Invest инвестирует в сельское хозяйство с 2007 года, наша команда имеет большой опыт в этой области, и наша цель состоит в дальнейшем расширении культивирования и быть пионером в кукурузе в штате Техас, США. Мы выращиваем превосходное качество посадки, которое производит превосходные зерна, гарантируя удовлетворительные результаты для наших клиентов. Недавно мы добавили новые посадочные площадки и новые уборочные машины для большей гибкости и более быстрой урожайности. Прогнозы Министерства сельского хозяйства США в своем первом опросе по урожаю кукурузы 2017/18 года предусматривают глобальное производство 1033,7 тонны. Фермеры с кукурузой продемонстрировали свою способность производить устойчивый и богатый урожай к 2018 году. Этот невероятный урожай обеспечивает бесконечные возможности. От возобновляемого топлива до высококачественной пищи кукуруза улучшает нашу жизнь сегодня и имеет потенциал для будущего, ограниченного только нашим воображением. Инвестиционные планы:







Цитата: + 3% Daily for 45 days

Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)

Plan 1 $10.00 - $20000.00 3.00







Min Spend:10$

Max Spend : 10.000$



Наши инвестиции:

The amount of 50 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U2917300->U14751886. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to Corn Invest LTD User hyipregular.. Date: 04:43 18.05.17. Batch: 176410015. Я не админ!

