Кто с каких сумм начинал инвестировать?

Вспоминая свой опыт инвестирования, я четко помню как это случилось в первый раз)) Еще в школе, когда в день мне давали на обеды 100 рублей у меня была подруга, ей на обеды не давали вообще. И вот у нее было довольно интересное хобби - она плела из бисера и продавала свои изделия. В основном это были браслеты и мышки, все наверное помнят этих бисерных мышек)))) Бывали дни, когда у нее не хватало денег на бисер и леску, и вот я инвестировала в ее бизнес 100 рублей а через неделю получила 120 р.
Какбэ 20-% в неделю
Наверное лет через пять, я поняла что мне больше нравится искать прибыльные проекты и вкладывать деньги туда, чем самой заниматься каким либо ремеслом. В общем во мне проснулся дух инвестора)))
Интересно было-бы услышать с каких сумм начинали вы, в каком возрасте это произошло, и что послужило причиной