Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
MMGP за всё платит! Даже за новых пользователей.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 411,019 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Кто с каких сумм начинал инвестировать?

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Общие вопросы об инвестициях. Книги. Статьи. Обмен опытом и знаниями. С чего начать инвестировать? Куда выгодно вложить деньги? Как инвестировать без риска? Все ответы здесь.
Важная информация
Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Результаты опроса: С каким сумм вы начинали инвестировать?
до 100 рублей 1 100.00%
от 100 до 1000 рублей 0 0%
от 1000 до 10 000 рублей 0 0%
от 10 000 до 50 000 0 0%
от 50 000 и выше 0 0%
Голосовавшие: 1. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 07:14
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 06:50
#1
 
Имя: Sofiya
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 05.12.2016
Сообщений: 320
Благодарностей: 139
УГ: 4
КП: 0.325
подарки
Вопрос Кто с каких сумм начинал инвестировать?
Вспоминая свой опыт инвестирования, я четко помню как это случилось в первый раз)) Еще в школе, когда в день мне давали на обеды 100 рублей у меня была подруга, ей на обеды не давали вообще. И вот у нее было довольно интересное хобби - она плела из бисера и продавала свои изделия. В основном это были браслеты и мышки, все наверное помнят этих бисерных мышек)))) Бывали дни, когда у нее не хватало денег на бисер и леску, и вот я инвестировала в ее бизнес 100 рублей а через неделю получила 120 р. Какбэ 20-% в неделю
Наверное лет через пять, я поняла что мне больше нравится искать прибыльные проекты и вкладывать деньги туда, чем самой заниматься каким либо ремеслом. В общем во мне проснулся дух инвестора)))
Интересно было-бы услышать с каких сумм начинали вы, в каком возрасте это произошло, и что послужило причиной
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
Sibirochka24 на форуме  
Ответить
Метки
инвестиции
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 07:14
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Друзья, в стартапы каких отраслей сейчас лучше всего инвестировать? Prosvetlenniy Инвестирование в стартапы 63 28.11.2016 14:00
Воспоминания: Как я начинал? kinzo Сайтостроение: общий форум 0 14.01.2016 01:58
В каких эмитентов лучше инвестировать собственные средства? Dreamkeeper Биржа долей ShareInStock.com 157 25.12.2015 10:35
Продам белую схему с которой сам начинал slimboard Инфопродукты, курсы и методы заработка 2 30.08.2014 22:05
С помощью каких сервисов можно инвестировать по всему миру RichShelest Инвестирование для начинающих 0 15.04.2014 15:40

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар poliglot
Проект №8|Частный "михаил_75"
От poliglot в разделе «Архив: Инвестирование в стартапы»
Аватар Angelika78
На инвестиционном форуме в Крыму представят порядка 240 бизнес-идей
От Angelika78 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар wwwinvesttown
fargeninc.com - FARGEN
От wwwinvesttown в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар all-hyips
FastMonetizer - fastmonetizer.com
От all-hyips в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Сервис сигналов options-signal.ru
От serdanius в разделе «Сигналы бинарных опционов»
Аватара нет
Обновление Webmoney
От Pitroff в разделе «WebMoney»
.     
Пользователей
411,019
Тем
470,017
Сообщений
11,619,892

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube