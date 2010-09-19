Российский стартап для доставки товаров из-за границы Grabr привлек $2,6 млн

Российский стартап Grabr, созданный для доставки с помощью путешественников различных товаров из-за рубежа, привлек 2,6 миллиона долларов финансирования от инвестиционных компаний и венчурных капиталистов Силиконовой Долины. О данном событии журналистам сообщили представители проекта.
В рамках этого раунда в число акционеров Grabr вошли такие венчурные фирмы, как SignalFire, FF Angel, Global Founders и известные венчурные капиталисты, включая Чарльза Сонгхорста, а также Диану Молдавскую.
Выделенные инвесторам доли в стартапе пока не предаются огласке. Кроме финансирования, SignalFire поможет проекту с консультациями, задействовав опытных специалистов из разных областей, которые представляют такие известные бренды, как Stripe, Airbnb, PayPal, Uber и многие остальные.
”В настоящее время стартаперы обязаны максимально сосредоточиться на собственном сервисе и интересах своих пользователей. Необходимо пока не думать о прибыли для инвесторов, а построить максимально востребованный сервис, который понравится всем потребителям“, – комментирует руководитель венчурной компании SingnalFire Крис Фармер.
В начале этого года Grabr получил 500 тыс. долларов венчурных инвестиций от группы компаний «Новапорт», занимающейся расширением деятельности небольших региональных аэропортов.
Данный стартап был учрежден в прошлом году Дарьей Ребенок, а также ее мужем Артемом Федяевым. Компания взимает процент за доставку заказанных товаров в размере 7%, при этом сами туристы также могут заработать от 10% до 20% от суммы заказанного товара. Согласно сведениям самого стартапа, в общей сложности с помощью Grabr пользователи разместили 128 тыс. заявок на сумму свыше 20 миллионов долларов. По данным на январь текущего года в этом проекте зарегистрировалось свыше 100 тыс. пользователей.
По материалам vc.ru
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