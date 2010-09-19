Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Деньги - инструмент, с которым нужно уметь обращаться. MMGP
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 411,018 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Iotas привлек $5,3 млн для уникальной смарт-технологии для многоквартирных домов

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 02:41
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 02:16
#1
Мастер
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.09.2010
Сообщений: 2,884
Благодарностей: 799
УГ: 1
КП: 0.172
подарки
Iotas привлек $5,3 млн для уникальной смарт-технологии для многоквартирных домов


Стартап Iotas из Портленда (штат Орегон), занимающийся разработкой инновационной смарт-технологии для многоквартирных домов, получил дополнительные стратегические инвестиции от венчурных фондов Oregon Angel Fund и Rogue Venture Partners.

С учетом сегодняшнего дополнительного финансирования общий объем привлеченных компанией в текущем раунде инвестиций составил 5,3 миллиона долларов.



Стартап Iotas, который ранее также был профинансирован Национальным научным фондом, а также венчурными компаниями Creative Ventures, Oregon Best и Portland Seed Fund, планирует использовать полученные средства для продолжения развития своего инновационного продукта и дальнейшего масштабирования собственной деятельности.

Возглавляемый Сэ Пайком, основателем и главным исполнительным директором, Iotas разработал уникальную смарт-технологию для многоквартирных домов, позволяющую владельцам и арендаторам легко устанавливать «умные» розетки, переключатели, термостаты, дверные замки, датчики и многое другое, при этом жильцы могут без всяких затруднений использовать все эти интеллектуальные продукты, независимо от своего прежнего технологического опыта.



Инновационный продукт IOTAS Smart Hub уже используется в нескольких многоквартирных зданиях в штатах Орегон, Калифорния, Техас и Вашингтон совместно с другими перспективными проектами, реализуемыми в 20 дополнительных штатах по всей стране и в Канаде.

Стоит отметить, что квартиры с поддержкой прогрессивной смарт-технологии IOTAS поддерживают широкий спектр подключенных устройств, включая такие популярные продукты, как Nest, Google Home и Amazon Alexa.



Перевод специально для форума MMGP.ru

http://www.finsmes.com/2017/05/iotas...-partners.html

https://text.ru/antiplagiat/591cc66957e95
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
CashToday на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 02:41
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Airy3D привлек $3,5 млн для уникальной технологии трехмерного компьютерного зрения CashToday Горячие новости 0 16.05.2017 10:50
Pluto AI привлек $2,1 млн. чтобы принести "смарт"-технологии в обработку воды TTLuck2017 Новости в мире финансов и инвестиций 0 04.04.2017 21:38
Стартап Cocoon привлек £2,46 млн для уникальной домашней смарт-системы безопасности CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 0 28.03.2017 18:53
Стартап Skuid привлек $25 млн для уникальной технологии по созданию бизнес-аналитики CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 0 14.03.2017 00:09
Стартап Fusar Technologies привлек $1 млн для своей уникальной смарт-камеры CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 0 28.02.2017 15:06

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар TheGOLDskull
rolfinance - rolfinance.com
От TheGOLDskull в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Jerigon
Рубль: есть ли надежда на спасение
От Jerigon в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Ivan Urupa
"Форекс уровни" - Торговые рекомендации
От Ivan Urupa в разделе «Аналитика от частных трейдеров»
Аватар nlobp
ПАММ-счет Stability (Risk:MemoryOfAgris) : 208007 (Alpari)
От nlobp в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар Саша Чакки
Крупнейший поставщик чипов проговорился о «железе» будущих смартфонов
От Саша Чакки в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар TTLuck2017
Стартап облачной безопасности Bitglass привлек $45 млн. для улучшения защиты данных.
От TTLuck2017 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
411,018
Тем
470,010
Сообщений
11,619,611

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube