Iotas привлек $5,3 млн для уникальной смарт-технологии для многоквартирных домов

Стартап Iotas из Портленда (штат Орегон), занимающийся разработкой инновационной смарт-технологии для многоквартирных домов, получил дополнительные стратегические инвестиции от венчурных фондов Oregon Angel Fund и Rogue Venture Partners.
С учетом сегодняшнего дополнительного финансирования общий объем привлеченных компанией в текущем раунде инвестиций составил 5,3 миллиона долларов.
Стартап Iotas, который ранее также был профинансирован Национальным научным фондом, а также венчурными компаниями Creative Ventures, Oregon Best и Portland Seed Fund, планирует использовать полученные средства для продолжения развития своего инновационного продукта и дальнейшего масштабирования собственной деятельности.
Возглавляемый Сэ Пайком, основателем и главным исполнительным директором, Iotas разработал уникальную смарт-технологию для многоквартирных домов, позволяющую владельцам и арендаторам легко устанавливать «умные» розетки, переключатели, термостаты, дверные замки, датчики и многое другое, при этом жильцы могут без всяких затруднений использовать все эти интеллектуальные продукты, независимо от своего прежнего технологического опыта.
Инновационный продукт IOTAS Smart Hub уже используется в нескольких многоквартирных зданиях в штатах Орегон, Калифорния, Техас и Вашингтон совместно с другими перспективными проектами, реализуемыми в 20 дополнительных штатах по всей стране и в Канаде.
Стоит отметить, что квартиры с поддержкой прогрессивной смарт-технологии IOTAS поддерживают широкий спектр подключенных устройств, включая такие популярные продукты, как Nest, Google Home и Amazon Alexa.
Перевод специально для форума MMGP.ru
http://www.finsmes.com/2017/05/iotas...-partners.html
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