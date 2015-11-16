OPLOTT



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Система распознования лиц внедряется в банкоматах Китая



Первый банкомат с системой распознавания лиц был запущен в Китае уже 2 года тому назад и сейчас число таких банкоматов там постепенно увеличивается.



И вот как сообщает британский финансовый онлайн-ресурс finextra.com, власти специального административного района Макао (частично автономен от Китая) дали своё согласие на внедрение технологии распознавания лиц для банкоматов. Данная технология будет применима к обладателям китайских банковских карт платежной системы UnionPay.



Банкоматы, которые будет оснащены такой технологией просто не позволят снимать деньги с чужой банковской карточки даже если и будет введен верный пин-код.



Естественно, у многих возникает вопрос:- а зачем всё это нужно? А дело в том, что Макао - это единственный китайский регион, где официально разрешена работа казино и игорных домов, которых конечно, полно в этом городе расположенном на побережье Южно-Китайского моря. Всего на данный момент там насчитывается 33 казино и это при населении всего под 600 000 человек. И практически все население Макао так или иначе связано с процветающим местным игорных бизнесом и на жизнь совсем не жалуется.



Не жалуются также на жизнь там и всякого рода преступники и налоговые уклонисты, а раз это так и Макао сильно завязана на китайской экономике, то действия вышеназванных "китайских товарищей" по отмыванию в этой игорной зоне незаконно добытых наличных и причем в совсем немалых объемах, ведут к снижению стоимости юаня и истощению резервов капитала. И поэтому власти Китая совместно с администрацией Макао и решили бороться с отмыванием денег на этом автономном китайском полуострове.



Кстати, помогли властям в этой борьбе журналисты агентства Рейтер, которые 3 года назад провели своё расследование и установили, что некоторые хитрые материковые китайцы, зачастую получив на карту системы UnionPay к примеру, "левые доходы", затем выезжали с этой картой в Макао и снимали с неё намного больше денег, чем это позволено делать внутри большого Китая (там через банкомат можно снять не более 2900 долл. в день, т.е. стоит ограничение). Или же снимали деньги и сразу переводили их за рубеж, т.е. контроль со стороны Народного банка Китая за такими операциями в Макао был затруднен.



А еще клиенты ранее открывали несколько банковских счетов, а затем с каждого снимали деньги или использовали ломбарды Макао для совершения мошеннических покупок. И вот теперь их былая разудалая жизнь с картами UnionPay в Макао благодаря технологии распознавания лиц сильно осложнится. По крайней мере, так надеются сами власти Китая.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/591cc7643f0f0 Первый банкомат с системой распознавания лиц был запущен в Китае уже 2 года тому назад и сейчас число таких банкоматов там постепенно увеличивается.И вот как сообщает британский финансовый онлайн-ресурс finextra.com, власти специального административного района Макао (частично автономен от Китая) дали своё согласие на внедрение технологии распознавания лиц для банкоматов. Данная технология будет применима к обладателям китайских банковских карт платежной системы UnionPay.Банкоматы, которые будет оснащены такой технологией просто не позволят снимать деньги с чужой банковской карточки даже если и будет введен верный пин-код.Естественно, у многих возникает вопрос:- а зачем всё это нужно? А дело в том, что Макао - это единственный китайский регион, где официально разрешена работа казино и игорных домов, которых конечно, полно в этом городе расположенном на побережье Южно-Китайского моря. Всего на данный момент там насчитывается 33 казино и это при населении всего под 600 000 человек. И практически все население Макао так или иначе связано с процветающим местным игорных бизнесом и на жизнь совсем не жалуется.Не жалуются также на жизнь там и всякого рода преступники и налоговые уклонисты, а раз это так и Макао сильно завязана на китайской экономике, то действия вышеназванных "китайских товарищей" по отмыванию в этой игорной зоне незаконно добытых наличных и причем в совсем немалых объемах, ведут к снижению стоимости юаня и истощению резервов капитала. И поэтому власти Китая совместно с администрацией Макао и решили бороться с отмыванием денег на этом автономном китайском полуострове.Кстати, помогли властям в этой борьбе журналисты агентства Рейтер, которые 3 года назад провели своё расследование и установили, что некоторые хитрые материковые китайцы, зачастую получив на карту системы UnionPay к примеру, "левые доходы", затем выезжали с этой картой в Макао и снимали с неё намного больше денег, чем это позволено делать внутри большого Китая (там через банкомат можно снять не более 2900 долл. в день, т.е. стоит ограничение). Или же снимали деньги и сразу переводили их за рубеж, т.е. контроль со стороны Народного банка Китая за такими операциями в Макао был затруднен.А еще клиенты ранее открывали несколько банковских счетов, а затем с каждого снимали деньги или использовали ломбарды Макао для совершения мошеннических покупок. И вот теперь их былая разудалая жизнь с картами UnionPay в Макао благодаря технологии распознавания лиц сильно осложнится. По крайней мере, так надеются сами власти Китая.Специально для mmgp.ru

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