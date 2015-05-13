Vivid Seats привлек инвестиции для платформы по продажи билетов на любые мероприятия

Стартап Vivid Seats, расположенный в Чикаго (штат Иллинойс), привлек инвестиции для своей платформы по продажи билетов на любые мероприятия Соединенных Штатов. Сумму сделки к сожалению, не разглашают.
Инвестиции предоставил GTCR, которые будут потрачены для роста компании в целом и для развития новых услуг.
Основанная в 2001 году под руководством Джерри Беднякова (соучредитель) и Эрика Вассилатоса (технический директор), Vivid Seats является крупнейшим реализатором билетов на спортивные, концертные и театральные мероприятия.
Компания на сегодняшний день поддерживает абсолютно любые заказы и имеет собственную службу обслуживания клиентов. В конце 2016 года компания запустила два новых сервиса: прямые трансляции по подписке (на платной основе) и личный форум, где могут клиенты сервиса делиться своими впечатлениями о прошедшем мероприятии.
Специально для MMGP.RU