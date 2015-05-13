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Vivid Seats привлек инвестиции для платформы по продажи билетов на любые мероприятия

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Vivid Seats привлек инвестиции для платформы по продажи билетов на любые мероприятия

Стартап Vivid Seats, расположенный в Чикаго (штат Иллинойс), привлек инвестиции для своей платформы по продажи билетов на любые мероприятия Соединенных Штатов. Сумму сделки к сожалению, не разглашают.
Инвестиции предоставил GTCR, которые будут потрачены для роста компании в целом и для развития новых услуг.



Основанная в 2001 году под руководством Джерри Беднякова (соучредитель) и Эрика Вассилатоса (технический директор), Vivid Seats является крупнейшим реализатором билетов на спортивные, концертные и театральные мероприятия.

Компания на сегодняшний день поддерживает абсолютно любые заказы и имеет собственную службу обслуживания клиентов. В конце 2016 года компания запустила два новых сервиса: прямые трансляции по подписке (на платной основе) и личный форум, где могут клиенты сервиса делиться своими впечатлениями о прошедшем мероприятии.

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Последний раз редактировалось Alcest; Сегодня в 01:28.
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Метки
новости, привлечение инвестиций, финансирование стартапа, финансы
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