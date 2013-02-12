Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Копирование сделок со счета Protrade

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Старый Сегодня, 01:19
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 12.02.2013
Сообщений: 58
Поблагодарили: 2 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Копирование сделок со счета Protrade
Здравствуйте, уважаемые пользователи форума, занимаюсь профессиональной торговлей. Предлагаю копирование с моих сделок. Цель - стабильно 3-10% в месяц при минимальных рисках. Подробности здесь:

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millioner86 вне форума  
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