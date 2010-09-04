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Samsung Galaxy J5 и J7 (2017) представят уже в июне

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Samsung Galaxy J5 и J7 (2017) представят уже в июне

Согласно отчёту исследовательской фирмы Strategy Analytics, Galaxy J3 (2016) и Galaxy J5 (2016) оказались самыми популярными смартфонами компании Samsung в первом квартале этого года. Очевидно, что доступные модели линейки Galaxy J пользуются большим спросом среди покупателей. Galaxy J3 (2017) был представлен в начале этой недели, а теперь появилась подробная информация и об его "старших братьях": Galaxy J5 и J7 2017 года. Как и в случае с линейкой Galaxy A, смартфоны Galaxy J отличаются габаритами и технических характеристиками, где младшая модель является самой доступной, а старшая - самой дорогой и технически продвинутой.


Согласно имеющейся информации, Galaxy J5 (2017) получит цельнометаллический корпус, 5,2-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1280х720 пикселей, восьмиядерный процессор Exynos 7870 с частотой 1,6 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ встроенной памяти, 13-мегапиксельную основную камеру с диафрагмой f/1,7, 13-мегапиксельную фронтальную камеру с диафрагмой f/1,9 и аккумулятор ёмкостью 3 000 мАч.


Galaxy J7 (2017) во многом будет похож на младшую модель. От него стоит ожидать цельнометаллический корпус, 5,5-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1920х1080 пикселей, восьмиядерный процессор Exynos 7870, 3 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти, 13-мегапиксельную основную камеру с диафрагмой f/1,7, 13-мегапиксельную фронтальную камеру с диафрагмой f/1,9 и аккумулятор ёмкостью 3 600 мАч.


Оба смартфона получат сканер отпечатков пальцев, поддержку 4G LTE и будут работать под управлением Android Nougat. Сообщается, что Galaxy J5 (2017) будет стоить €279, а Galaxy J7 (2017) - €339. В продажу они поступят в июне.

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