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Samsung Galaxy S8 может выйти в версии на Windows 10 Mobile

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Samsung Galaxy S8 может выйти в версии на Windows 10 Mobile

Компания Samsung уже несколько лет сотрудничает с Microsoft, поставляя свои смартфоны и планшеты с сервисами редмондской корпорации. В этом году Microsoft и вовсе выпустила специальную версию флагманского Galaxy S8 Microsoft Edition. Она поставляется с расширенным пакетом предустановленных приложений Microsoft: Office, Outlook, OneDrive, OneNote, MSN News, Cortana и другие. Похоже, что на этом сотрудничество между двумя гигантами не закончится, и они намерены пойти ещё дальше. В сети появились фотографии Galaxy S8, работающего под управлением Windows 10 Mobile.


Возможно, что Samsung и Microsoft решили укрепить партнёрские отношения и совместными усилиями выпустить смартфон под управлением Windows 10 Mobile. Нельзя исключать и того, что данные изображения являются просто подделкой. Если присмотреться, то видно, что система не оптимизирована под вытянутый дисплей Galaxy S8, а часть информации на экране обрезана.

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