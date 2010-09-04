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Консалтинговая фирма Ernst & Young присоединилась к биткоин-ассоциации Швейцарии

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Консалтинговая фирма Ernst & Young присоединилась к биткоин-ассоциации Швейцарии

Биткоин-ассоциация Швейцарии (BAS) пополнилась новым корпоративным членом в лице местного отделения представителя Большой четверки консалтинговых фирм Ernst & Young (EY). Об этом говорится на официальном сайте организации.

Как отмечается в заявлении, EY была первым представителем Большой четверки, который увидел потенциал новой технологии, и присоединение к BAS стало продолжением цифровой трансформации компании.

«Для нас очень важно, чтобы к революции, которая происходит в мире бизнеса благодаря технологии блокчейн, смарт-контрактам и цифровым валюиам, присоединилось как можно больше людей», — говорится в заявлении CEO EY Switzerland Мартина Шталдера.

В ноябре 2016 года в швейцарское подразделение EY объявило, что отныне его клиенты могут расплачиваться биткоинами, кроме того, все сотрудники фирмы получили собственные биткоин-кошельки, а в самом офисе был установлен биткоин-банкомат.

Напомним, в марте этого года в кантоне Цуг была создана Crypto Valley Association, поддержку которой оказали такие крупные игроки, как банк UBS, консалтинговая фирма PwC и Thomson Reuters.

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