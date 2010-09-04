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Объем транзакций в сети Ethereum достиг 50% сети биткоина

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Объем транзакций в сети Ethereum достиг 50% сети биткоина

Несмотря на то, что сети Ethereum нет еще и двух лет, ее объем ежедневных транзакций уже достиг половины от аналогичных показателей биткоина, пишет Trustnodes.

Как видно из графиков blockchain.info и Etherscan, сеть биткоина в настоящий момент обрабатывает порядка 225 000 транзакций в сутки, в то время как соответствующий показатель в сети Ethereum достиг почти 125 000. Примечательно, что такое количество транзакций сеть биткоина демонстрировала год назад.




Ни одна из других известных криптовалют подобными показателями пока не может, за исключением разве что BitShares.

Кто именно осуществляет все эти транзакции, сказать, впрочем, сложно. Рыночная капитализация Ethereum в настоящий момент находится примерно на том уже уровне, что и биткоин год назад, так что, возможно, речь может идти о новых пользователях. Биткоин в то же время активно используется в коммерции, и целый ряд известных брендов принимает его в качестве оплаты.

С другой стороны Ethereum используется не только как платежное средство, но и, например, в частных электросетях для покупки и продажи электроэнергии и на зарядных станциях для электромобилей.

Нельзя не обойти вниманием и многочисленные ICO, в ходе которых распродаются основанные на Ethereum токены. Одним из них, например, будет предстоящий Token Sale проекта Storj, который недавно отказался от блокчейна биткоина в пользу Ethereum.

Также следует отметить, что нынешний объем транзакций биткоин практически приблизился к максимальной пропускной способности сети, что на фоне растущего числа неподтвержденных транзакций делает вопрос масштабирования сети как никогда актуальным.

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Метки
биткоин, криптовалюта
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