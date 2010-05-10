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Frame привлек $16 млн, чтобы перенести рабочий стол в облако

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Старый Сегодня, 00:17
#1
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Frame привлек $16 млн, чтобы перенести рабочий стол в облако
Frame привлек $16 млн. для создания облачной платформы виртуальных рабочих столов для обработки ресурсоемких приложений. В раунде приняли участие Microsoft Ventures, Bain Capital Ventures, и In-Q-Tel, а также прежний инвестор CNTP.
Такие компании, как VMware первыми виртуализировали рабочие столы операционных систем в центрах обработки данных и пролижили путь для облачных сервисов. Но для пользователей использование этих сервисов не слишком удобно, так как для некоторых приложений нужны мощные рабочие столы, особенно для ресурсоемких задач, таких как редактирование видео. Новые платформы вроде Frame пытаются это исправить.
Frame построил с нуля платформу специально для гипер-масштабных облачных сервисов, таких как Azure или Amazon Web Services. Компания втрое увеличила доход в 2016 году, заключив соглашения с такими клиентами как HP, Adobe и Autodesk. Платформа Frame позволяет приложениям Windows, чтобы запустить в браузерах мобильных устройств быстрее и проще.
“Frame поднимает виртуальные рабочие столы на новый уровень, найдя решение, которое полностью работает в веб-браузере с невиданным прежде уровнем производительности” – говорит управляющий партнер по инвестициям In-Q-Tel Джордж Хоем.
В рамках инвестиций управляющий директор Bain Capital Ventures Салил Дешпанд присоединится к совету директоров Frame. Ключевым конкурентом Frame в индустрии виртуализации столов является Citrix.
Переведено специально для форума https://venturebeat.com/2017/05/17/f...-to-the-cloud/

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